Další katastrofální rok. ‚Modelka‘ Bouchardová ale večírky a natáčení reklam opustit nechce

PRAHA Poprvé vypadla z elitní padesátky ženského žebříčku. Tenistka Eugenie Bouchardová prožila další katastrofální rok, nevyhrála jediný turnaj a postupně se z 47. příčky propadla až do deváté desítky. Přesto se nevzdává, v lednu se chce znovu pokusit o další, již třetí, restart kariéry.

Na mezinárodním letišti v kanadském Montrealu rozdávala úsměvy, pózovala fotografům a pinkala si s fanoušky. Načančané kulisy jako by naznačovaly, že 23letá blondýnka prožila životní sezonu.



Jenže opak je pravdou.

Bývalá světová pětka se zřítila až na 81. příčku žebříčku. Ze 31 odehraných zápasů jich letos vyhrála pouze jedenáct, žádný na oblíbené trávě.

„Tento rok byl můj nejhorší od doby, co jsem se stala profesionálkou,“ svěřila se před kamerou serveru Montreal Gazzete.

Podobně už Bouchardová hodnotila dvě uplynulé sezony. Před dvěma lety skončila na žebříčku na 48. místě, loni si o jednu příčku polepšila. Nyní ale přišel strmý propad až do deváté desítky. Hůř na tom Kanaďanka nikdy nebyla.

Jen marně se snaží vzpomenout na tři roky staré výkony. Tehdy v 21 letech nezvládla finále Wimbledonu proti Petře Kvitové, věštila se ji ale zdárná budoucnost. Na podzim se poté vyhoupla na sedmou příčku žebříčku WTA.

Eugenie Bouchardová jako Pamela Andersonová v plavkách z Pobřežní hlídky.

Bouchardová vynikala znamenitým pohybem na kurtu, agresivitou diktovala tempo hry. Porážela nejlepší hráčky světa a vykřikovala, že právě ona chce v budoucnu vládnout ženskému tenisu.



To vše ale v posledních letech ze hry i z úst kanadské slečny postupně vymizelo. Nyní na kurtu působí nervózně, nekoncentrovaně až rozptýleně.

„Nepředváděla jsem hru, kterou bych chtěla. Musím na letošní rok zapomenout, koukat dopředu a pokusit se hrát lépe,“ uvědomuje si.

Příčiny herních problémů Bouchardová komentuje odhodlaně, ale důvody výrazného herního poklesu musí hledat někde jinde.

Už v minulosti poslouchala rady od tenisových krajanů, aby výrazně omezila bujarý život plný večírků, módních přehlídek nebo natáčení reklam.

Zdá se, že extrémně talentovaná Bouchardová rady (zatím) nevyslyšela.

Při Halloweenu upoutala pozornost bulvárních zahraničních médií fotografiemi v odvážných plavkách. V únoru zase zaujala schůzkou s jedním z fanoušků po prohrané sázce.



„Sociální sítě jsou velkou součástí naší generace. Přidávala bych na ně fotky, i kdybych nebyla veřejně známá,“ svěřila se.

Katastrofická sezona skončila Bouchardové už před měsícem v Lucemburku v prvním kole. Odbyla si sponzorské povinnosti, stihla si i odpočinout na Bahamách.

Po návratu z dovolené opět mluvila o změně trenéra a opětovném restartu kariéry. Stejně jako v předchozích letech.

„Je to o tom, že umím hrát a mám to stále v sobě. Jen musím najít správnou cestu, jak to ve mně znovu probudit,“ domnívá se.

Od finále Wimbledonu „Genie“ cestu zpět mezi elitu nenašla. Nyní má už třetí pokus.