Další Kalasovo hostování.Český obránce tentokrát míří do Bristolu

Fotbalový reprezentant Tomáš Kalas znovu opustil londýnskou Chelsea a zamířil tentokrát do druholigového anglického Bristolu, kde bude hostovat do konce sezony. Informovala o tom společnost Sport Invest, která pětadvacetiletého obránce zastupuje.

Kalas v minulém ročníku hostoval v jiném druholigovém celku Fulhamu, kterému pomohl k postupu do elitní Premier League, a londýnský klub o něj měl zájem. „Bohužel se ale ve finální fázi nedohodl Fulham s Chelsea na výši odstupného, takže jsme museli hledat jiné řešení,“ uvedl hráčův agent Viktor Kolář.

O Kalase podle něj byl zájem i v anglické nejvyšší soutěži. „Jelikož už týmy měly obsazené pozice stoperů, byly ve hře jen kluby, které chtěly Tomáše primárně jako pravého obránce s tím, že by na stoperu jen zaskakoval. Touhle cestou jsme nechtěli jít, Tomáš je stoper, tam je jeho největší síla,“ vysvětlil Kolář.

Před Fulhamem Kalas hostoval ještě v Middlesbrough a prioritou pro něj bylo zůstat v Anglii. Bristol v minulé sezoně obsadil ve druhé lize jedenácté místo, v aktuálním ročníku je po čtyřech odehraných kolech třináctý.

„V okamžiku, kdy bylo jasné, že nepůjde do Premier League, registrovali jsme na něj osm zájemců z Championship. Zvolili jsme variantu Bristol City, protože klub má zdravé ambice a velmi kvalitního trenéra (Leeho Johnsona), kterého dobře známe. Jeho vnímání fotbalu je blízké Tomášovi i nám,“ vysvětlil Kolář.

Kalas je hráčem Chelsea už od sedmnácti let, přestoupil tam z Olomouce v létě 2010. Během osmi let se mu však nepovedlo prosadit natrvalo do prvního týmu a většinou působil po hostováních. Mimo Anglii byl vypůjčen do Arnhemu a Kolína nad Rýnem. Čtrnáctinásobný reprezentant přesto loni s „Blues“ prodloužil smlouvu do června 2021.