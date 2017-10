Další jednička bez grandslamu. Plíškovou nahradila smolařka Halepová

PEKING Na tomhle místě je opravdu rušno: v čele žebříčku WTA je v roce 2017 již pátá tenistka. Simona Halepová je vůbec první Rumunkou, která to dokázala. A spolu se svojí nedávnou předchůdkyní v roli jedničky Karolínou Plíškovou sdílí velký sen o velkém triumfu.

Už si nemohla pomoci. Už nemohla bránit tomu, aby se pocity z jejího nitra vydraly ven naplno.

„Mám dojem, že tohle je poprvé, co jsem brečela přímo na kurtu. Je to tak emotivní. A tak úžasné, že se mi to povedlo!“ sypala ze sebe tenistka Simona Halepová.



V semifinále turnaje v Pekingu dokonala jednu velkou pomstu (o ní za chvíli) a jako první Rumunka historie získala jistotu, že ode dneška vidí své jméno na 1. místě žebříčku WTA.

„Vím, že se doma všichni dívali. Děkuji svému týmu, svým nejbližším, děkuji všem. Je to mimořádný den,“ líčila 26letá Halepová.



Takto vypadaly slzy štěstí pro další jedničku roku, celkem se na pozici královny protočilo již pět dam.

A Halepová je další panovnicí bez trofejí.

Další cíl? Hned vám ho řeknu

Takto doposud vypadá kalendářní rok 2017: do konce ledna Angelique Kerberová, po ní Serena Williamsová, pak v krátkých úsecích Kerberová, Williamsová, Kerberová.

Od 17.července se na osm týdnů poprvé v dějinách z jedničky díky Karolíně Plíškové radovalo Česko, 11. září započalo čtyřtýdenní panování Garbiňe Muguruzaové – a nyní vládne Halepová.

Kdo ví, na jak dlouho, vždyť Muguruzaová ztrácí jen 40 bodů. V Číně ji navíc zastavila nemoc a ona na dálku slibuje: „Vyhraju Turnaj mistryň v Singapuru a pokud to zvládnu, budu jedničkou znovu.“

Bilance Halepové: Jen jeden turnaj letos Halepová vyhrála (v Madridu).

Halepová (v Madridu). Na grandslamový triumf čeká , dvakrát byla ve finále.

, dvakrát byla ve finále. 40 bodů nyní ztrácí na Halepovou druhá Muguruzaová.

Turbulentní časy bez jasné šéfové, tak si budeme letošek pamatovat. Poté, co Serena W. odkráčela od tenisových vítězství k výhře životní a stala se matkou, podobná triumfátorka chybí. Optimista pronese: Časy jsou vyrovnanější, tudíž dramatičtější. Pesimista namítne: Bez rázné královny to není ono.

Bylo snad symbolické, že Halepová v Pekingu nakonec prohrála finále proti Francouzce Garcíaové. Je-li žebříček založen na současných pravidlech čili na sběru bodů za posledních 12 měsíců, je prostě v čele zaslouženě – tečka.

Ale symbolický rozměr její panování postrádá, vždyť vyhrála letos jediný turnaj, na antuce v Madridu.

„Prožívám ohromné štěstí, ale sním o dalších věcech. Jednu vám hned řeknu: Chci vyhrát grandslam,“ pronesla sama, když se stala jedničkou.

Tím se dostáváme k oné pomstě: Halepová v semifinále v Číně zdolala mladou Lotyšku Jelenu Ostapenkovou. Tu Ostapenkovou, která antukářku z Constanty senzačně předčila v letošním finále Roland Garros a započala její sérii smutku.

Už tehdy se Halepová dotýkala trůnu, stačilo jí v Paříži vyhrát. Jediný triumf ji od pozice jedničky dělil i později ve Wimbledonu a v Cincinnati. Sama hořekovala, že ji v těchto chvílích až příliš drtil tlak.

A co na to Serena?

To nyní končí, jednu z nejvýznamnějších poct tenisového světa má již Halepová u svého jména navěky. Zároveň dál zůstává jedničkou bez grandslamu – stejně jako Karolína Plíšková.

Halepová u Boloňského lesíku došla až do boje o titul, na druhou stranu se letos v Melbourne i v New Yorku pakovala již v 1. kole.

Královna bez výkyvů? Kdeže.

Od časů Sereny tu taková ani nebyla. Šokující šampionka US Open Sloane Stephensová podlehla ve Wu-chanu nyní 48. hráčce světa Wang Čchiang 2:6, 2:6.

Serena Williamsová

Ostapenková měla na amerických betonech na třech akcích včetně US Open bilanci 2-3.



Návrat mladší ze sester Williamsových by za ideálního běhu událostí mohl přijít už zkraje roku 2018, podle fotek na sociálních sítích se tělo Sereny rychle po porodu vrací do sportovního vzezření.

I to může ovlivnit, jak dlouho (ne)vydrží éra rumunské premiantky.