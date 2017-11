Další drahá chyba Barcelony. Veterán si u soudu vymohl návrat do klubu

BARCELONA Jedna přestavba za druhou vychází basketbalovou sekci FC Barcelona pěkně draho. Pokus zbavit se náhle přebytečného amerického pivota Joeyho Dorseyho skončil porážkou u soudu. Účastník Euroligy dostal nařízeno dodržet smlouvu a vzít třiatřicetiletého hráče zpět do svého kádru.

Anebo má vedení katalánského velkoklubu ještě jeden způsob, jak se situací vyrovnat - vyplatit Dorseymu dlužných cca 1,5 milionu eur a přihodit 25 000 eur jako kompenzaci za poškození jména. A taky zaplatit soudní výlohy.



V Barceloně, jež se v uplynulé sezoně historicky soužila, nebyli s Dorseyho výkony spokojeni, a tak mu letos v lednu vypověděli dvouletou smlouvu. Argumentovali hráčovými disciplinárními prohřešky.

Záminkou se stala Dorseyho kritika klubových lékařů na Instagramu.

To si však Dorsey a jeho agent nenechali líbit a klub zažalovali. Úspěšně.

Podkošový veterán se teď do prvního barcelonského týmu sotva může vrátit, hrozí mu tedy společný osud s krajanem a loňským spoluhráčem Tyresem Ricem.

I tento drobný rozehrávač se znelíbil, dostal tedy v létě na vybranou - buď si najde angažmá jinde, anebo půjde do béčka.



Riceův kontrakt na 1,5 milionu eur zatím nikdo nepřevzal, a tak doteď s druholigisty trénuje. Zápasy nehraje, tam dostávají prostor mladíci.

Od podobné zkušenosti by Dorseyho mohl zachránit Panathinaikos Atény, vedený nedávným barcelonským trenérem Xavim Pascualem.

Podle španělského Munda Deportiva by řecký šampion rád občerstvil podkošovou sestavu a s Dorseym i s Barcelonou jedná.

Bylo by to ideální pro všechny. Katalánci by ušetřili, Řekové získali posilu a Dorsey by si zahrál. Ovšem Panathinaikos i hráč v sobotu přispěchali, aby spekulace dementovali.

Vypadá to spíš, že Barcelona draze zaplatí.