Další české trable. Loprais nedojel do cíle etapy a na Rallye Dakar nejspíš konč

San Juan de Marcona (Peru) Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais nedokončil 4. etapu Rallye Dakar a podle všeho v soutěži končí. Vítěze úvodní etapy zastavily technické problémy, kvůli kterým posádka nocovala v dunách. Loprais sice ještě chybí v seznamu odstoupivších jezdců, z jeho vyjádření je ale patrné, že ve 40. ročníku slavné soutěže už pokračovat nebude.

„Hned po startu nám odešel posilovač řízení a v jednom velkém stoupání nám do toho ještě turbo vypovědělo poslušnost. Zvažovali jsme, zda se vůbec pustíme do dun, a následně to riskli,“ uvedl Loprais na facebooku.



I přes snížený výkon poté absolvoval 90 procent trati, závěr náročné etapy ale už nezvládl projet a vše zakončila havárie.

„Celou dobu jsme jeli na želvu a nejnižší možný stupeň s jednou atmosférou tlaku v pneumatikách. Jiná volba nebyla. Poslal jsem Královnu do jednoho trychtýře, který bychom za normálních okolností lehce zvládli. V dané konstelaci to ale prostě nevyšlo. Sesunula se z prudké duny, měl jsem plyn na podlaze, ale výkon tam nebyl. Protiduna byla velmi strmá, ale pád byl relativně do měkkého, takže nás nic kromě duše nebolí,“ popsal Loprais kritický moment.

Několik posádek kamionů se mu poté pokoušelo pomoct, ale nepovedlo se jim to. „Crash je většinou vina pilota a já se k ní hlásím. Rozhodnutí pokračovat, i za těchto neoptimálních podmínek, jsem si udělal sám. I když kluci v kabině nic nenamítali. Pohádka skončila,“ dodal Loprais, který měl technické problémy i v úterý. Přes noc plánoval turbodmychadlo vyměnit a následně se přesunout do bivaku.



Kolomý se vrátil třetím místem, Macík stoupá vzhůru

Pilot kamionu Tatra Martin Kolomý přišel po pondělních technických problémech o šanci na dobré umístění na Rallye Dakar, v náročné soutěži ale pokračuje a hned v úterý se připomněl třetím nejlepším časem. Mezi kamiony se daří i Martinu Macíkovi, jenž se posunul již na čtvrté místo průběžného pořadí a od medailové pozice jej dělí jen 34 sekund.

V nabité konkurenci mezi automobily drží krok s nejlepšími Martin Prokop, který opět dojel v elitní desítce a celkově je devátý. Vyrovnal se s defektem a skutečností, že jednou v dunách výrazně zapadl. Navíc v závěru etapy složitě hledal jeden z kontrolních bodů.

„Jeli jsme opravdu hodně rychle, prý snad přes půl etapy jako nejrychlejší čtyrkolka, někde kolem čtvrtého místa. Bohužel nám to ale nevydrželo až do cíle, ve 2000 nadmořské výšky se vyjížděly velké duny, které na vrcholku přešly v rozbombardované pole plné malých kráterů. Jako na potvoru jsme do jednoho spadli,“ uvedl Prokop, kterého následně zdrželo i hledání takzvaných nájezdů pod kola.

Pevný podklad pod kola totiž zapadl do písku. „Zahráli jsme si na archeology a potupně hledali centimetr po centimetru v roztopeném písku. I když stálo auto bezpečně nad námi, připravené k jízdě. Asi po 15 minutách jsme našli tři ze čtyř nájezdů a rozhodli jsme se pokračovat. Bylo to frustrující, ale bez nájezdů by bylo moc riskantní pokračovat, když nás čekalo dalších 100 km v písku,“ podotkl pilot týmu MP Sports.

Problémy, ale zejména s technikou, řešil i Macík, který se sice posunul z pátého na čtvrté místo, značně však poničil svůj kamion Liaz. „Takový teror jsme už dlouho nezažili. Pořadatelé nám to udělali pořádně těžké. Ale tak má vypadat Dakar. Navigace je složitá, auta dostávají zabrat, ocitáme se v riskantních situacích a asi třikrát jsme se málem převrátili. Nebylo to občas příjemné,“ uvedl Macík.

V úterý poškodil brzdy, tlumiče i dofukování pneumatik. Čas ztratil i defektem. „Mechanici budou mít celou noc co dělat, aby dali Frantu dohromady, za což se jim omlouvám. Byly to moje chyby,“ řekl pilot týmu Big Shock Racing, který počítá s tím, že dnes čeká na posádky jedna z nejnáročnějších etapy rallye. „Musíme jet tak, aby to auto vydrželo a my to zvládli. Jak se říká: plný plyn a kolama na zemi,“ dodal Macík.

Kolomý se na start postavil se čtyřhodinovou penalizací za pozdě dokončenou předešlou etapu, opět ale držel krok s nejlepšími a byl třetí. „Byla to nádherná etapa s krásným začátkem na pláži, který na Dakaru ještě nikdy nebyl. Nová věc s paralelním startem dvou kamionů mě hodně potěšila, protože jsme ho vyhráli. Jinak opravdu krásný hory, řečiště. Auto funguje, i když na něm musíme ještě něco doladit,“ řekl Kolomý, který má nyní na vedoucího Rusa Eduarda Nikolajeva ztrátu přes třináct hodin.

Po odstoupení Ondřeje Klymčiwa je nejlepším českým motocyklistou Milan Engel, který je třicátý. Na čtyřkolce se nejvýše drží dvaadvacátý Zdeněk Tůma. „Hodně jezdců bloudilo, mně se naštěstí povedlo všechny waypointy chytit. Dostali jsme se do míst s největšími dunami, co jsem kdy viděl. Vyškrábat se na vrcholek je fakt náročné, stroj u toho často brečí,“ řekl jezdec týmu Barth Racing.

Nepříjemné momenty v úterý zažili Josef Macháček a Olga Roučková. Matador Macháček musel měnit spojku a těsně před cílem havaroval. „Poslal jsem to takovým způsobem, že je čtyřkolka zmuchlaná,“ uvedl pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek, jenž si sám z pádu odnesl naraženiny. Letos je zatím sedmadvacátý.

Čtyřkolku Roučkové poté při vyprošťování z písku „přejel“ kamion. „Měla jsme helmu na duně, pípla jsem si, aby o mě věděli, ale přijel obrovský červený truck a přejel mě...,“ popsala Roučková.

Štěstí bylo, že výrazněji bylo poškozené jen kolo. „Trsátka jsem z toho neměla, jen kolo bylo šišaté. Takže, když jsem to za hodinu vyhrabala, tak jsem ho sundala, obouchala a pomalu jsme dojela,“ řekl členka týmu Moto Racing Group, která je průběžně čtyřicátá. „Chtěla bych být trošičku více vepředu, ale bohužel to nejde a patřím k pomalejším jezdům. Doufám, že se to zlepší a už nebudu vstávat levou nohou,“ dodala Roučková.