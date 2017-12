Další česká mizérie. Nejlepší biatlonistkou ve sprintu byla na 19. místě Vítková

SP v Hochfilzenu: Muži - sprint 10 km: 1. J. Bö (Nor.) 24:18,4 (0 tr. okruhů), 2. M. Fourcade (Fr.) -12,1 (0), 3. Fak (Slovin.) -35,4 (0), 4. Schempp (Něm.) -46,6 (1), 5. L'Abee-Lund (Nor.) -52,0 (0), 6. Peiffer (Něm.) -56,0 (0), 7. Weger (Švýc.) -1:00,6 (1), 8. Lesser (Něm.) -1:01,0 (1), 9. Šipulin (Rus.) -1:06,1 (1) a Nawrath (Něm.) -1:06,1 (0), ...26. Krčmář -1:41,7 (0), 34. Moravec -2:04,3 (2), 46. Šlesingr -2:25,8 (3), 59. Václavík -2:42,3 (2), 70. Krupčík -2:56,4 (1). Průběžné pořadí SP (po 4 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 216, 2. J. Bö 178, 3. Fak 162, 4. Lesser 137, 5. Fillon Maillet (Fr.) 134, 6. Schempp (Něm.) 133, ...32. Moravec 37, 43. Šlesingr 22, 46. Krčmář 17, 52. Krupčík 9. Ženy - sprint 7,5 km: 1. Domračevová (Běl.) 22:40,2 (0), 2. Kuzminová (SR) -22,1 (1), 3. Wiererová (It.) -30,6 (1), 4. Vita Semerenková (Ukr.) -35,2 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -47,5 (0), 6. Mäkäräinenová (Fin.) -49,5 (2), 7. Bescondová (Fr.) -53,0 (1), 8. Hildebrandová (Něm.) -56,0 (1), 9. Mironovová (Rus.) -57,3 (1), 10. Aymonierová (Fr.) -58,7 (2), ...19. Vítková -1:14,3 (1), 41. Davidová -2:00,0 (3), 61. Jislová -2:43,3 (1), 62. Puskarčíková -2:46,2 (3), 69. Charvátová -2:57,9 (4), 84. Zvařičová -3:30,3 (1). Průběžné pořadí SP (po 4 z 22 závodů): 1. Braisazová (Fr.) 160, 2. Herrmannová (Něm.) 151, 3. Solemdalová 145, 4. Olsbuová (obě Nor.) 143, 5. Skardinová (Běl.) 142, 6. Mäkäräinenová 142, ...11. Vítková 106, 32. Puskarčíková 45.