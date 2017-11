Dalo se to chytat? Měl bych to mít, ale nic jsem neviděl, smutní slávista Laštůvka

PLZEŇ Nebyla to střela, která by se nedala chytat. Nedělní ligový šlágr rozhodla rána plzeňského kapitána Daniela Koláře z dvaceti metrů, na kterou slávistický brankář Jan Laštůvka nereagoval. "Chytat bych takové střely asi měl, ale já míč vůbec neviděl," říkal Laštůvka.

Laštůvka ani jeho protějšek Matúš Kozáčik příliš těžkých zákroků neměli. „Byl to remízový zápas, hrálo se hlavně po vápna,“ líčil Laštůvka po porážce 0:1.

Proto nepřekvapí, že jediný gól padl zpoza pokutového území. Jedenáct minut před koncem. „Byl to hloupý gól. Vrátili jsme se, byli jsme za míčem. Oni tu zbrzdili a pak to takhle trefí,“ kroutil hlavou slávistický záložník Josef Hušbauer.

Byl to on, kdo jako první vyrazil proti střelci, ale nestačil ránu zblokovat. Míč plachtil vzduchem, Laštůvka udělal krok doprava, ale za letu „uhnul“ do jeho protipohybu.

„Jak jsem to viděl? Právě, že jsem vůbec nic neviděl. Jestli míč i zaplaval, nebo ne... Zjevil se metr dva přede mnou, šlo to úplně mimo mě,“ popisoval slávistický brankář. „Asi jsem měl stát jinak, ale teď už je to jedno.“

Udělal chybu? „Přiznám se, že ani nevím, jak to tam spadlo, to bych střílel od pasu,“ nechtěl gólmana hodnotit slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

„Už před zápasem jsme si říkali, že terén je těžký, že je třeba střílet. Tím, že jsme za gólem šli, jsme byli odměněni,“ poznamenal střelec Kolář.

Laštůvka ránu neviděl, on ano. „Stačil jsem otevřít oči. Viděl jsem, že udělal úkrok do strany a zapadlo to doprostřed.“

Kolářův úspěšný pokus znamená, že po třinácti se v lize hraje už jen o druhou příčku, Plzeň má v čele třináctibodový náskok na druhou Olomouc, Slavia ztrácí ještě o bod víc.

„Díváme se na druhé místo, o to bude ještě velký boj. Přemýšlet o titulu? Nechci říct, že by to byla blbost, věřit se musí vždycky, ale...“ přemítal Laštůvka.