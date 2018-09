Czech Open v New Yorku. Češky jsou nejlepšími tenistkami letošního ročníku

NEW YORK US Open nemilosrdně odhalilo lesk i bídu českého tenisu. Postup rekordních šesti žen do 3. kola upoutal též kolegu Christophera Clareyho z New York Times. A historická absence českých mužů na Flushing Meadows zase udivila přítele Vincenta Cogneta z francouzského deníku l‘Équipe.

Ani jeden ze zmíněných jevů není úplná senzace. Dámy s raketami delší dobu příkladně šíří slávu své země – a pány stihl nevyhnutelný úpadek, neb se dosud prostě neobjevili náhradníci za Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka.

Přesto je pozoruhodné, co se v Národním centru Billie Jean Kingové děje.



Uznávaný sloupkař Clarey si všiml, že známá jména (Kvitová, Plíšková, Strýcová) doprovodily mezi 32 nejlepších reprezentantky nové vlny (Vondroušová, Siniaková, Muchová).

Nejen on si spočítal tabulku národností dle postupů do třetího kola: 1. Češky (6), 2. Američanky (5), 3. Bělorusky (3).

Přejmenovat newyorský grandslam na Czech Open lze samozřejmě jen v čiré nadsázce.

Ve čtvrtfinále se nemusí objevit ani jedna z krajanek. Povzbuzující je však především kariérní průlom tří mladic na turnaji, který Češkám v nedávné minulosti spíš neseděl.

Vskutku inspirující je vzepětí veteránky Strýcové, jež na nejslavnějších podnicích prožila svou nejúspěšnější sezonu.

Hvězdy Kvitová s Plíškovou přinejmenším zvládly ošemetný vstup do spletitého pavouka.

O to víc zarážející je pro zahraniční pozorovatele skutečnost, že se po odhlášení zraněného Veselého v hlavní soutěži neobjevil ani jeden následovník Kodeše, Lendla, Kordy či Berdycha.

„Vážně ani jeden?“ žasl rutinér Cognet při kuřácké pauze před tiskovým střediskem. Ano, poprvé od roku 1970, kdy Kodeš musel v srpnu odletět z USA na mistrovství republiky do Ostravy a zpátky přes Atlantik se hned nehnal.

„Pánové, to musím napsat,“ hlaholil francouzský žurnalista. „Taková tradiční země – a ani jeden chlap na US Open. To je něco!“