Čtyři zápasy v reprezentaci a čtyři branky. Není to normální, říká Barák

Záložník Antonín Barák i proti Ázerbájdžánu potvrdil úctyhodnou střeleckou bilanci v české reprezentaci. Dvaadvacetiletý fotbalista v Baku rozhodl o výhře 2:1 a v národním týmu si připsal čtvrtou branku ve čtvrtém utkání.

„Je to trochu o štěstí, protože proti San Marinu i dneska jsem hrál na vysunutější pozici, takže se očekávalo, abych byl v takových číslech,“ řekl Barák novinářům. „Určitě to ale pro mě není normální bilance, protože moc gólů nedávám. Moc si vážím toho, že je to zrovna v reprezentaci,“ dodal.

„Cítil jsem se dobře i když jsem se chvíli hledal, protože jsem na téhle pozici dlouho nehrál,“ uvedl záložník Udine. „Když jsem dlouho neměl balon, tak mě to občas táhlo dozadu, abych si pro něj došel,“ prohlásil.

Český tým díky Barákově brance ukončil sérii tří zápasů bez vítězství, ale jako v celém průběhu kvalifikace se trápil v koncovce a spoustu šancí zahodil. „Potýkali jsme se s tím celou dobu. Dneska se zase ukázalo, že jsme hodně příležitostí spálili a o to cennější je naše vítězství,“ uvedl.

„Všichni jsme také dělali nevynucené ztráty, ale bylo to zapříčiněné i vysokém tempem zápasu, který se hrál nahoru dolů,“ řekl Barák. „Jak síly ubývaly, tak přicházely chyby. I soupeř hrál velmi aktivně a kolikrát nás k těm chybám donutil,“ prohlásil.

Barák se prosadil hlavou v 66. minutě, kdy vrátil hostům vedení poté, co Ázerbájdžán vyrovnal z diskutabilní penalty. „To nás namotivovalo a povzbudilo. Cítil jsme křivdu, protože jsem myslel, že penalta nebyla. Ale nebyl jsem přímo u toho, tak to nechci hodnotit,“ poznamenal.

Před zápasem se také hodně řešila další budoucnost trenéra Karla Jarolíma, kterému končí smlouva a Fotbalová asociace ČR zatím nerozhodla, jestli využije opci na další kvalifikační cyklus. Podle Baráka však tým neřešil, jestli hraje i za trenéra. „Takhle to nebereme. Hráli jsme za český národ a reprezentaci. Tahle motivace je vždycky stejná,“ uvedl.