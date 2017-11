Čtvrtý a poslední pokus? Messi touží dovést konečně Argentinu až na vrchol

PRAHA Má čtvrtou šanci, tu poslední. Do horkého Kataru, který uspořádá fotbalové mistrovství světa v roce 2022, už Lionel Messi téměř jistě nepojede. Co by tam taky v pětatřiceti letech dělal?!

Už teď se musel nechat přemlouvat, že ho Argentina potřebuje. Sám prezident Mauricio Macri se zabejčil a usoudil, že Messiho přemluví, ať v modrobíle pruhovaném dresu pokračuje: „Jsem si jistý, že Leo nás potřebuje. A my ještě o mnoho víc potřebujeme jeho.“

Žádná legrace to nebyla, protože nejslavnější hráč nynější generace už toho měl dost. V Barceloně budiž, tam se mu daří vítězit, jenže s Argentinou tápe. Trofeje mu unikají.

A považte, nebýt Messiho říjnového hattricku v kvalifikaci proti Ekvádoru, Argentina by poprvé od roku 1970 měla smůlu a na velký šampionát nepostoupila. „To by byly šílené nervy,“ řekl Messi, pětinásobný držitel Zlatého míče.

Byl to právě Messi, kdo před pár dny v Moskvě představil speciální černobílý retro balon Telstar 18, který bude provázet letní šampionát. Messi je totiž vedle Portugalce Cristiana Ronalda nejlepším fotbalistou současnosti.

Dost možná nejkreativnějším, nejefektivnějším a nejúspěšnějším hráčem všech dob. S Barcelonou vyhrál osmkrát španělskou ligu, čtyřikrát k tomu Ligu mistrů. Je olympijským vítězem a neobyčejným šampionem, který pouze na světový trůn neusedl.

Na mistrovství světa odehrál čtrnáct zápasů, vstřelil pět gólů, naposledy prohrál s Nizozemskem v semifinálovém prodloužení. Ale pozor, pořád doufá.

Dočká se božský Messi patnáctého července 2018 v Lužnikách?

Poslední šance se blíží.