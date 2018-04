Crosby režíroval výhru Pittsburghu, Vegas jsou už jen krok od postupu

New York Hokejisté Pittsburghu oplatili Philadelphii nedávnou prohru 1:5 a po shodném výsledku se ujali vedení v sérii 2:1 na zápasy. U čtyř gólů Penguins s bilancí (1+3) figuroval kapitán Sidney Crosby. Už třetí výhru uhráli nováčci z Vegas, když naposledy porazili Los Angeles 3:2. Columbus uspěl podruhé v prodloužení a ovládl tak oba zápasy na ledě Washingtonu.

Favorizovaný Pittsburgh šel po přesunu série do Philadelphie za smírného stavu 1:1 na zápasy poprvé do vedení v 11. minutě, když se po výpadu zpoza brány prosadil aktivní Sidney Crosby. Rozhodující trhák hosté předvedli na startu druhého dějství, kdy Briana Elliotta postupně překonali v přesilovkách Derick Brassard s Jevgenijem Malkinem a krátce na to zvyšující Brian Dumoulin.

Mezi třetí a čtvrtou trefou obhájců posledních dvou Stanley Cupů uběhlo jen pouhých pět vteřin. Přesně tak málo stačilo Crosbymu k vyhranému buly nad Claudem Girouxem, úprku do útočného pásma a přihrávce do střelecké pozice na Dumoulina. Nulu na kontě Matta Murrayho umazal až v 34. minutě Travis Sanheim, jemuž na modrou čáru nabíjel Jakub Voráček (20:24, 0+1, +1, 2 střely). Další gól ale Flyers nepřidali a ve třetí třetině navíc ještě jednou inkasovali. Pátý puk za záda Elliotta dostal Justin Schultz, Penguins tak využili už třetí přesilovku zápasu.

První hvězdou nemohl být vyhlášen nikdo jiný, než čtyřbodový Crosby. S celkovými sedmi zápisy je druhým nejproduktivnějším mužem dosavadního průběhu play off za bostonskou kometou Davidem Pastrňákem, jenž má už devět bodů.

Také druhý domácí zápas Washingtonu skončil porážkou od Columbusupo prodloužení. Po úvodním výsledku 3:4PP naposledy Capitals padli 4:5PP, přestože měli střeleckou převahu 58:30 a během řádné hrací doby vedli 2:0 a 3:1.

Dvakrát se za domácí trefil kapitán Alex Ovečkin. Jednu asistenci si připsal i obránce Jakub Jeřábek (12:30, 0+1, +/-: 0, 3 střely). Michal Kempný (20:23, -1, 4 střely) se vrátil do sestavy poté, co po tvrdém zákroku soupeře odstoupil už v první třetině otevíracího duelu play off.

Naopak jen mezi náhradníky tentokrát zůstal útočník Jakub Vrána, jenž v předchozí partii přihrál na jeden gól ovšem zároveň po dvou ztrátách puku byl na ledě i u dvou obdržených branek.

Hostující Columbus zazářil zejména během druhé hrací části, kdy sérií tří gólů díky trefě Joshe Andersona a využitým přesilovkám Cama Atkinsona s Zachem Werenskim otočil stav z 3:1 pro Capitals na 3:4. Domácí tak musel ve třetí třetině zachraňovat vyrovnáním T.J. Oshie, jenž rovněž skóroval za početní převahy. Rozhodující akci utkání pak zařídil ve 13. minutě prodloužení Matt Calvert, jenž uspěl dorážkou z brankoviště. Český útočník Lukáš Sedlák kvůli zranění opět nemohl za Blue Jackets nastoupit, jeho spoluhráči se však i tak vrací do domácího prostředí za vedení 2:0 v sérii.

Po dvou domácích výhrách 3:2 a 4:1 se Winnipeg přesunul na led Minnesoty, která rázně zabojovala o udržení ve hře o postup triumfem 6:2. O výsledku bylo rozhodnuto už po dvou třetinách.

Wild v zahajovací dvacetiminutovce využili dvě přesilové hry díky Mikaelu Granlundovi a Zachu Parisemu. Ve druhé hrací části pak skóre ještě navýšili Matt Dumba, Eric Staal, Jordan Greenway a Marcus Foligno. Do třetí třetiny, v níž už gól nepadl, Jets na místo odvolaného gólmana Connora Hellebuycka nasadili Steva Masona.

Podobně jako Columbus slavil v nedělním programu play off NHL venkovní výhru také nováček z Vegas, jenž nad Los Angeles dokázal potřetí za sebou uspět nejtěsnějším jednogólovým rozdílem. Po domácích výsledcích 1:0 a 2:1PP tentokrát Golden Knights slavili venkovní výhru 3:2, o níž rozhodli sérií gólů ze třetí třetiny.

Kings vedli od 14. minuty po trefě Alexe Iafalla a stav vydržel až do úvodu třetí třetiny, kdy vyrovnával Cody Eakin. Klíčovou z hlediska vývoje celého zápasu pak byla 55. minuta. Během ní se totiž v rozmezí pouhých 21 vteřin prosadili James Neal a William Karlsson. Domácí Anže Kopitar v samotném závěru dokázal již jen zkorigovat skóre. Vedení 3:0 na zápasy slavil po závěrečné siréně i jediný český zástupce v sérii Tomáš Nosek (12:04, +/-: 0, 2 střely).