Cristiano, zůstaň! Portugalští fanoušci prosí Ronalda, aby nekončil v reprezentaci

SOČI Před dvěma lety dovedl národní tým portugalských fotbalistů k nečekanému triumfu na evropském šampionátu. Když se ve finále zranil, společně s trenérem Fernandem Santosem spoluhráče koučoval od postranní čáry. To během osmifinále mistrovství světa proti Uruguayi (1:2) byl Cristiano Ronaldo na hřišti až do konce, ale stejně to nepomohlo.

„Přitom jsme hráli lépe než Uruguay, chtěli jsme vyhrát, ale soupeř vstřelil víc gólů. Bohužel, musíme mu pogratulovat,“ řekl Ronaldo krátce po sobotním vyřazení.

Do turnaje vlétl skvostně: hattrickem do sítě Španělska i vítězným gólem proti Maroku, na který mu v druhém utkání šampionátu stačily jen čtyři minuty, odstartoval debatu - může dovést Portugalsko na světový trůn?

Sám, jako to v roce 1986 dokázal Diego Maradona s Argentinou? Ne, od sobotního večera je jasné, že to nedokáže.

„Na druhou stranu odcházíme se vztyčenými hlavami. Nemáme se za co stydět,“ tvrdí Ronaldo, kterého v osmifinálovém utkání zastínil soupeř Edinson Cavani, autor dvou gólů.

Cristiano Ronaldo pomáhá Cavanimu.

Záběry, jak mu přesto sportovně pomáhá ze hřiště kvůli zranění, následně obletěly svět.



„Bylo mi ctí být tady na turnaji portugalským kapitánem, být součástí téhle skvělé party. Jsem na ně na všechny opravdu hrdý,“ prohlásil Ronaldo, který se se světovým turnajem rozloučil jen pár hodin po Lionelu Messim, svém věčném konkurentovi.

Bude to loučení definitivní?

„Já věřím, že ne. Ronaldo může našemu týmu stále hodně dát, máme tu mladé hráče, kteří se v jeho přítomnosti mohou zlepšovat. Je to náš kapitán, chceme, aby zůstal,“ řekl portugalský trenér Fernando Santos.

Nicméně Ronaldo, kterému je třiatřicet let, nepotvrdil, že bude v národním týmu pokračovat.

Během mistrovství světa se stal nejlepším reprezentačním střelcem v Evropě, protože za Portugalsko v 154 odehraných zápasech nastřílel už 85 branek.



Světovým rekordmanem je však Alí Daeí, který mezi lety 1993 a 2006 nasázel za íránský národní tým 106 gólů.