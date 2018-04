Cože, to si děláte srandu? AS Řím postoupilo? Ani Klopp senzaci nevěřil

PRAHA Jen tři týmy v historii to dokázaly. Deportivo La Coruňa, Barcelona a od úterý také AS Řím vymazaly tříbrankové nebo vyšší manko ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. „Když mi řekli, že AS vyřadilo Barcu, myslel jsem, že je to vtip,“ tvrdil Jürgen Klopp, trenér dalších semifinalistů z Liverpoolu

„Abyste tomu správně rozuměli,“ doplnil před novináři, „nemyslím to vůči Římu nijak neuctivě. Ale pochopte, oni přišli o Salaha a jsou v semifinále Ligy mistrů. To je fakt něco, fantastického,“ uznal Klopp.

Řím zvrátil porážku 1:4 z minulé středy a na domácím hřišti vyhrál 3:0. Je to senzační výsledek, obrovský úspěch.

Vždyť Římané v evropských pohárech takhle daleko nebyli čtyřiatřicet let. A třeba teď v semifinále, které se losuje v pátek, narazí právě na Kloppův Liverpool.

Mimochodem dalšího nečekaného semifinalistu.

Suverénně vyřadil Manchester City, téměř jistého anglického mistra. „Že jsme jim dali ve dvou zápasech pět gólů a dostali jen jeden, zní téměř neuvěřitelně,“ připouští Klopp. „V odvetě jsme přežili vichřici,“ řekl.

Zejména v první půli se totiž hrálo na jednu bránu. Manchester City dal první gól už ve druhé minutě, trefil tyč, možná mohl kopat penaltu a před přestávkou měl vést o dva góly. Jenže španělský sudí Lahoz chybně neuznal branku Saného.

To byl klíčový moment, po přestávce se Liverpool vzpamatoval. Dal dva góly a i s ligovým utkáním porazil favorita potřetí v sezoně, ba dokonce v aktuálním kalendářním roce.



Jednu z branek dal i nezastavitelný Mohamed Salah. Ten, který se do Anglie v létě vrátil právě z Říma...

Liverpool je v semifinále po deseti letech, kdy postoupil přes jiný anglický tým Arsenal. „Tahle soutěž je hodně férová, přesto si myslím, že za normálních okolností by ve finále hrály Manchester City a Barcelona. Tedy kluby, které jsou teď venku,“ prohlásil Klopp.

„Pořád to však v semifinále bude hodně nabité. Dva velmi silné týmy plus Řím a my,“ dodal.

Tak jak to celé dopadne?