Cologna vyhrál druhý závod Tour de Ski. Nejlepší Čech Jakš skončil těsně bez bodů

Tour de Ski v Lenzerheide: Muži - 15 km klasicky: 1. Cologna (Švýc.) 35:29,5, 2. Poltoranin (Kaz.) -0,6, 3. Sundby (Nor.) -13,1, 4. Bolšunov -14,0, 5. Červotkin (oba Rus.) -16,2, 6. Holund (Nor.) -21,2, 7. Niskanen (Fin.) -22,9, 8. De Fabiani (It.) -27,2, 9. Tönseth (Nor.) -32,0, 10. Usťugov (Rus.) -37,1, ...31. Jakš -1:27,0, 53. Razým -2:28,7, 59. Knop -2:43,7, 66. Novák (všichni ČR) -2:53,6. Průběžné pořadí Tour (po 2 ze 7 závodů): 1. Usťugov 38:05,0, 2. Cologna -1,6, 3. Bolšunov -12,7, 4. Poltoranin -22,0, 5. Hakola (Fin.) -27,7, 6. Sundby -39,1, ...32. Jakš -2:00,5, 55. Razým -3:02,9, 62. Novák -3:19,3, 63. Knop -3:21,3. Průběžné pořadí SP (po 12 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 752 b., 2. Bolšunov 470, 3. Usťugov 458, 4. Manificat (Fr.) 437, 5. Sundby 417, 6. Harvey (Kan.) 386, ...80. Jakš 12, 104. Novák 2.