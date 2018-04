Co se děje na západě Čech? Naše věc... Tápající Plzeň zvláštní. A specifická

PRAHA Pro plzeňské fotbalisty to asi nebylo příjemné pondělí. A příjemné pro ně asi nebudou ani další dny. „Určitě se něco bude dít, ale co, to je věc nás v klubu,“ prohlásil trenér Pavel Vrba. Budou po posledním zápase na Bohemians (2:5) následovat důrazné pohovory, pokuty, ultimáta?

Ze strany plzeňských šéfů nelze jen tak přejít poslední mizerné výkony i výsledky fotbalistů, a zvlášť nedělní debakl 2:5 na Bohemians, byť je mužstvo pořád největší a možná i jediný kandidát na ligový titul. V tabulce má totiž i přes krizi sedm kol před koncem soutěže náskok na druhou Slavii slušných sedm bodů.

Už po středeční překvapivé remíze na půdě poslední Ostravy, kouč Západočechů Pavel Vrba pronesl, že vedení bezprostředně po utkání na Baníku vyjádřilo nespokojenost.

Jako by si tým začal vážně připouštět, že i pohodlný náskok může prohospodařit.

Jak asi reagoval neústupný a přísný ředitel Adolf Šádek nyní?

„Bohemku jsme si vyhodnotili a teď už se připravujeme na Spartu. Je to pro nás důležitý zápas, který chceme zvládnout,“ pronesl plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

Být tak v kabině nebo v Šádkově kanceláři skrytá kamera...

Plzeň nepříjemné záležitosti řeší vyloženě „privátně“. Dlouhodobě.

Nebude překvapením, když se i tentokrát fanoušci nedozvědí nic. Žádný komentář.

Vadí jim to? Jistěže ne.

Deset tisíc lidí přijde do hlediště na domácí utkání Viktorie pokaždé a vždycky budou stát za svými hráči, trenéry i vedením klubu.

Nevadí jim, že neuslyší, jaký céres fotbalisté po blamáži na Bohemians dostali. Ani těm, kteří v neděli do Prahy cestovali, utratili peníze a pak sledovali paskvil.

„V prvním poločase to byl jeden z nejhorších výkonů, co jsem v Plzni zažil. Bohemka hrála na ligové úrovni, naše defenziva byla na úrovni krajského přeboru. Byl to propadák,“ komentoval dění na trávníku Vrba.

Plzeň je zvláštní, specifická. A regionální, jak sám s oblibou opakuje klubový majitel Tomáš Paclík.

Proč by někoho dalšího mělo zajímat, jak tady pracujeme a jaká opatření přijímáme?

Je to naše věc, nestarejte se.

Ukáže se v neděli na hřišti.

Tečka.