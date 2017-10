Člověk musí být ha*zl, jinak se v italském fotbale neprosadí, říká Barák

PRAHA Tvořivých záložníků má fotbalové Česko málo. A tvořivých záložníků, kteří sbírají zkušenosti v zahraničí, ještě méně. Antonín Barák se od léta pokouší prorazit v italském Udine, kam zamířil ze Slavie.

Poprvé od svého debutu v Serii A dorazil na reprezentační sraz: trenér Karel Jarolím ho povolal na kvalifikační zápasy v Ázerbájdžánu (zítra v 18.00) a se San Marinem (v neděli ve 20.45 v Plzni).



Jak jste na tom s italštinou?

Šel jsem do Itálie částečně připravený. Potřeboval bych ale víc individuálních hodin, stejně jako ostatní noví hráči. Zrovna jsme to řešili, klub nám nezajistil výuku tak často. Jazykovou bariéru totiž stále cítím. Trenér neumí anglicky, takže člověk občas přesně neví, co vysvětluje.

A vycházíte s ním dobře?

Ano, šance mi dává. Vidí, že chápu a plním to, co po mně chce na hřišti. Dokáže hráče dobře motivovat. Rozdíl proti Česku je i v tom, že žádný hráč do poslední chvíle neví, jestli bude hrát nebo ne. U nás jsem dřív zažil i to, že na začátku týdne člověk na devadesát procent věděl, jestli nastoupí. To pak celý cyklus ovlivní, protože některé hráče to znechutí. To se v Itálii neděje, každý musí dokazovat kvalitu.

Nepřináší to větší napětí?

Určitě. V posledním zápase se Sampdorií jsem viděl, že na sebe naráží obrovská ega. Nemůžu říct, že hrajeme týmově, to absolutně ne. Každý hraje za sebe. Třeba Rodrigo De Paul přihrává jen Maxi Lópezovi, mně nikdy (úsměv). A když mu nepřihraju, je schopný za mnou běžet přes celé hřiště a nadávat mi. V tomhle je to obrovská škola. Člověk pozná, že musí být trochu sobec. A když to řeknu hanlivě, tak hajzl. Jinak se tam těžko prosadí.

Start ligy se Udine moc nepovedl. Ze sedmi zápasů jste nasbírali pět porážek. Zahrál jste si ale proti silným týmům. Měl jste velké zážitky?

Hlavně na AC Milán jsem si to užil hodně. San Siro je nádherný stadion, byla krásná atmosféra, něco kolem šedesáti tisíc lidí, to jsem ještě nezažil. I nám se utkání povedlo, do poslední chvíle jsme bojovali o bod.

Teď vás čeká reprezentační mise. Berete zbylé dva zápasy kvalifikace jako nový start?

Dá se to tak říct. Kvalifikace se nepovedla, ale už je to za námi. Hraje se i o nasazení pro los pro další cyklus, proto je důležité tyhle dva zápasy zvládnout. Začíná nám vlastně už příprava na další kvalifikaci, musíme se připravit tak, abychom ho zvládli a dostali se na Euro.