Cizí element v mužském rajónu. Plzeň se ve čtvrtek utká s týmem vlastněným ženou

Další majitelky fotbalových klubů: Katharina Liebherrová (Southampton) Anglický klub zdědila po svém otci a fanoušci se báli, co s týmem bude. Liebherrová totiž o fotbal neměla velký zájem, obklopila se ovšem správnými lidmi. Southampton se z 3. ligy vrátil mezi elitu i do Evropy. Letos, po sedmi letech v klubu, prodala většinu akcií čínským majitelům. Rosella Sensiová (AS Řím): Také ona získala kontrolu nad fotbalovým klubem po smrti svého otce. Franco Sensi šéfoval v tradičním italském celku AS Řím patnáct let, jeho nyní pětačtyřicetiletá dcera Rosella další tři roky. V roce 2011 rodina klub prodala. Delia Smithová (Norwich):

[Známá moderátorka britských kulinářských pořadů. S manželem je v čele klubu, který v posledních letech pendluje mezi druhou a první anglickou ligou. Šestasedmdesátiletá Smithová je vášnivou fanynkou, málokdy vynechá zápas. Gisela Oeriová Přezdívají ji „Gigi“, výstřední žena původem z Německa vedla fotbalovou Basilej mezi lety 2006 a 2012, už dřív ovšem působila v klubovém vedení. I díky ní a jejím investicím je tamní fotbalový klub už několik let švýcarským hegemonem. S manželem Andreasem jsou považování za jeden z nejbohatších párů ve Švýcarsku.