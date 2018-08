‚Cítila jsem, že nejsem dobrá matka,‘ lituje Serena Williamsová

MONTREAL/PRAHA Třiadvacetkrát ovládla některý z Grandslamů. V minulém týdnu utrpěla nejhorší porážku v kariéře, když podlehla Johanně Kontaové 1:6, 0:6. Nyní oznámila, že z osobních důvodů nenastoupí v montrealském Rogers Cupu. Zjevně to má souvislost s mateřskými povinnostmi.

Williamsová napsala poněkud rozsáhlé vyjádření na sociální síti Instagram. Zde odhalila, že se necítila být dobrou matkou. Navíc ji trápily deprese do té míry, že se odhlásila z turnaje v Montrealu.

„Poslední týden pro mě nebyl jednoduchý. Nejen, že jsem přecházela nějaké těžké osobní věci, byla jsem jimi dokonce zděšena. Měla jsem pocit, že nejsem dobrá matka,“ stojí ve vyjádření.



Právě Williamsová, která přestála život ohrožující komplikace po narození dcery, si je dobře vědoma toho, že poporodní deprese jsou běžnou záležitostí, a můžou trvat v případě neřešení i několik let.



„Snažím se pracovat, trénovat a být nejlepší tenistkou, jak jen je to možné. Bohužel to ale znamená, že i když se s ní snažím být každý den jejího života, nejsem kolem ní tak často, jak by se mi líbilo. Většina matek se s tím potýká. Pro mě to jsou opravdové hrdinky,“ dodala Williamsová.