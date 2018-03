Čínské patálie v Miláně. Ambiciozní majitelé AC a Interu mají podobné potíže jako ve Slavii

PRAHA Nejen fotbalová Slavia má potíže se svými čínskými majiteli. Ve svízelné situaci jsou i milánští giganti AC a Inter, které vlastní rovněž firmy z říše středu.

Šéf CEFC, která vlastní fotbalovou Slavii Praha, a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován pro podezření z porušení zákona, což potvrdili minulý týden zástupci Šanghaje a čínských úřadů hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi. Zároveň kontrolu nad firmou převzala čínská státní společnost CITIC, která chce více dbát na strategii investic.

Potíže CEFC a zásahy CITIC se v blízké budoucnosti mohou negativně promítnout také do financování Slavie, kterou CEFC koupila v září 2015, následně zbavila několikasetmilionových dluhů a také vrátila mezi českou špičku i do evropských pohárů.

„Nejspíš udělají přehodnocení toho, co si nechají a do čeho případně ještě vstoupí. V Česku je nejvíc na ráně asi Slavia. Mám tím na mysli, že šlo o prestižní investici bez dlouhodobého strategického významu,“ uvedl pro LN sinolog Jiří Hudeček z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty UK.

Slavia však není jediným fotbalovým klubem, na který mohou problémy ambiciózních čínských majitelů dopadnout. Své by o tom mohli vyprávět třeba v Miláně.

Sbohem, Berlusconi

Loni v dubnu završil italský mediální magnát Silvio Berlusconi prodej AC Milán do rukou čínské společnosti Rossoneri Sport Investment Lux se sídlem v Lucembursku za 740 milionů eur (20 miliard korun), což byla podle agentury Reuters největší čínská investice do evropského fotbalu.

Berlusconi tehdy s těžkým srdcem prohlásil: „Dnes po třiceti letech odcházím z pozice prezidenta AC Milán. Dělám to s bolestí a v emocích, ale s vědomím, že v moderním fotbale soutěžení na té nejvyšší evropské i světové úrovni vyžaduje investice a zdroje, které jedna rodina nemůže dál poskytovat.“

Zleva David Han Li, Silvio Berlusconi a Yonghong Li, tedy noví a bývalý majitel AC Milán.

Fanoušci prodej těžko snášeli, zároveň snad chápali, že bez výrazných injekcí, které v posledních letech do Evropy přicházejí především z Arabského poloostrova a Číny, se na výsluní stěží vrátí.



Noví majitelé z Dálného východu v čele s Li Jung-chungem slíbili do klubu nalít peníze. To se vzápětí potvrdilo množstvím letních nákupů včetně hvězdného obránce Leonarda Bonucciho, jenž stál 42 milionů eur.

Jenže v únoru se začaly objevovat znepokojivé zvěsti. Podle nich Li Jung-chung čelí bankrotu a v Číně je údajně žalován dvěma bankami v kauze jiných společností za nesplácení půjček. Deník Corriere della Sera přinesl informaci, že vyždímaný čínský prezident klubu musí dražit svůj majetek.

K tomu si měl několikrát vzít rizikový úvěr v hodnotě více než 100 milionů eur s téměř desetiprocentním úrokem u amerického hedgeového fondu Elliott Management.

Zachrání je americké peníze?

Li Jung-chung informace o nesolventnosti odmítá. „Některá média nezodpovědně přinesla falešné zprávy, které poškodily klub, mé firmy, mou rodinu i mě samotného. V reakci na tyto zprávy bych ale rád zklidnil atmosféru kolem klubu a týmu. Klub i mé firmy normálně fungují a doufám, že tyto informace vůbec nebudou brány vážně,“ stojí v prohlášení majitele Rossoneri.

Starosti nového majitele by ale červenočerný velkoklub neměly bezprostředně ohrozit. Alespoň podle nejnovějších informací deníku Corriere della Sera, který sice zmiňuje možnost „napadení“ majetku Li Jung-chunga ze strany jeho potenciálních věřitelů, s refinancováním dluhů by prý ale neměl být problém. Navíc by měla dorazit finanční injekce, údajně ve výši 30 až 40 milionů eur – právě od zmíněného hedgeového fondu Elliott Management.

To by mělo zároveň Evropské fotbalové unii (UEFA) stačit jako garance pro splnění finančního fair play a případnou další účast AC Milán v pohárech. O charitativní transakci by se ale zcela jistě nejednalo, Američané si dokážou spočítat, že případné sankce vůči klubu by měly na kredibilitu fondu zničující účinek.

Pokud by se černé vize přece jen naplnily a Číňané by museli AC Milán prodat, o zájemce nebude nouze. Podle listu Gazzetta dello Sport se už nyní hlásí arabský byznysmen Saíd al-Falasi, mj. vlastník společnosti International Triangle Group a člen klanu Al Maktúm, řídícího Dubaj.

Fandové Interu: Číňané pryč!

Dobrá situace není ani v konkurenčním milánském gigantu Inter. Ten se vydal čínskou cestou už o rok dříve se společností Suning Commerce Group. „Tohle je pro Inter zcela nová příležitost dále růst, Čína se stane jeho druhým domovem. Zdroje Suningu umožní Interu vrátit se ke slavným časům a přilákat největší hvězdy z celého světa,“ sliboval šéf společnosti Čang Ťin-tung.

Jenže vzestup stejně jako v případě AC zatím nepřichází, což fanoušci dávají za vinu faktu, že v posledních dvou přestupních oknech si Inter dovolil za nejdražší posily, záložníka Matíase Vecina a obránce Milana Škriniara, zaplatit jen po zhruba 20 milionech eur. A na Twitteru začíná příspěvky fandů doprovázet hashtag „SuningOut“.