Chyby i s videem. Sudí na fotbalovém šampionátu tápou i s moderní technologií

MOSKVA/PRAHA Švédští fotbalisté nedotáhli do konce výborně rozehraný duel s úřadujícími světovými šampiony z Německa. Svěřenci trenéra Janneho Anderssona vedli od dvaatřicáté minuty po gólu Oly Toivonena, vedení ale neudrželi a po nádherném gólu Toniho Kroose z páté minuty nastavení prohráli 1:2. Po utkání Švédové neskrývali zklamání z chyb, které v závěru udělali, ale také se ostře pouštěli do rozhodčího, který jim odepřel penaltu.

„Tre kronor“ odehráli výborný zápas hlavně z pohledu obrany, ale dařilo se jim i vyrážet do nebezpečných rychlých protiútoků. Při jednom takovém brejku se ve dvanácté minutě dostával do šance útočník Marcus Berg, na poslední chvíli ho však zezadu obral o míč německý bek Jerome Boateng. Švédové se dožadovali penalty, píšťalka polského sudího Szymona Marciniaka však zůstala v klidu, a dokonce ani nevyužil možnost kontroly videozáznamu VAR. Opakované záběry v televizi ale dávaly za pravdu rozzlobeným Švédům.



Švédský kouč po utkání nedokázal pochopit, proč sudí situaci nezhlédl na videu. „Chtěl bych na úvod říct, že jsem dosud neviděl opakovaný záznam. Věřím ale klukům na hřišti, kteří mi tvrdili, že to byla jasná penalta,“ říkal na tiskové konferenci Andersson.

S trenérem poražených souhlasila i většina televizních expertů, jako třeba bývalý francouzský reprezentační obránce Patrice Evra, který pro britskou televizi ITV strávil většinu přestávky rozebíráním této situace.

„Přijde mi zvláštní, že tu máme systém VAR a rozhodčí si je tak jistý, že se ho rozhodne ani nevyužít. Nechci komentovat rozhodnutí rozhodčího, dokud tu situaci neuvidím sám na videu, ale věřím svým hráčům a nechápu, proč to nebylo zkontrolováno. Němci jsou tak skvělým týmem, že nám ten potenciální druhý gól potom scházel a prohráli jsme,“ dodal Andersson.

Švédové zvládali odolávat německému tlaku a vypadalo to pro ně ještě lépe, když právě Boateng dostal ve dvaaosmdesáté minutě druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. Anderssonovi svěřenci se přesto hodně zatáhli, aby ubránili remízu, což se jim nakonec vymstilo.

Zlobí se i Srbové

„Chtěli jsme ještě zkusit zaútočit na výhru, ale bylo to v závěru zápasu a už jsme neměli dostatek sil. Jednoduše jsme ztráceli míče a dostávali se pod tlak, i tak jsme to ale měli až do závěrečného přímého kopu Kroose pod kontrolou. Za ten závěrečný gól ale musím Kroose pochválit, bylo to něco neskutečného,“ chválil Němce Andersson.

Švédové se utkají v posledním zápase základní skupiny s dosud neporaženým Mexikem a zřejmě budou muset pro udržení naděje na postup zvítězit, přesto neztrácí naději. „Je to jeden z nejhorších závěrů utkání, jaký jsem kdy zažil. Musíme si ale vylízat rány a připravit se na další zápas, protože jsme pořád ve hře,“ uzavřel Andersson.

Podobný důvod ke zlosti mají po svém druhém duelu na šampionátu také fotbalisté Srbska. Ti v pátek podlehli Švýcarsku 1:2 a stejně jako Švédové jsou přesvědčeni, že měli kopat pokutový kop.

V šedesáté šesté minutě zápasu se za stavu 1:1 probíjel do šance srbský útočník Aleksandar Mitrovič. Dostal se do sevření mezi dva švýcarské obránce, kteří ho evidentně drželi a stáhli k zemi. Německý sudí Felix Brych ale k údivu všech posoudil situaci jako Mitrovičův útočný faul.

Při podobných situacích by měla následovat komunikace s videorozhodčím, který mohl velmi jednoduše upozornit sudího, že jeho výrok nebyl správný. Asistent u videa mohl Brychovi najít co nejprůkaznější záběry a poslat mu je do monitoru u hřiště, aby si je mohl sám zkontrolovat. To se ale nestalo.

Srbové se navíc cítili poškozeni už v prvním zápase proti Kostarice. „Byla to už druhá důležitá situace, která byla rozhodnuta proti nám. Nechápu, proč bylo video vůbec zavedeno, když se nevyužívá. Je to skandální,“ zlobil se bývalý reprezentant a nyní viceprezident srbské asociace Savo Miloševič.

Kouč Srbska Mladen Krstajič nechtěl na pozápasové tiskové konferenci rozhodčího příliš komentovat, o den později už však byl výrazně výřečnější a řekl, že by rozhodčího nechal soudit u Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu, kde byla v posledních letech odsouzena řada Srbů.

Další chyby rozhodčích

Na nevyužití nové technologie si stěžovali také Brazilci po duelu se Švýcary, Angličané po souboji s Tuniskem nebo Egypťané po utkání s domácím Ruskem.

Rozhodčí výrazně chybovali i v zápase Chorvatsko – Argentina. Při výhře Chorvatů 3:0 měl být vyloučen chorvatský útočník Rebič, který protihráči šlápl podrážkou na holeň a od sudího dostal jen žlutou kartu. Vyloučení mělo zřejmě přijít i v případě argentinského stopera Otamentiho, který při přerušené hře zblízka nakopl míč do hlavy ležícího Rakitiče a ještě ho zasáhl kopačkou.

Nejednotnost rozhodčích při posuzování jednotlivých verdiktů vyvolala kritiku i u řady expertů, FIFA ale před pár dny v prohlášení uvedla, že je se sudími i s videem nadmíru spokojena.