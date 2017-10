Chtěla jsem někoho, kdo mě povede k chlapskému stylu. Plíšková potvrdila příchod Krupy

SINGAPUR Česká tenisová jednička po vypadnutí z Turnaje mistryň potvrdila, že pro další sezonu najala kouče Tomáše Krupu. Karolína Plíšková taky zvažuje, že aspoň na několika akcích využije Rennae Stubbsovou, která ji podporovala v Singapuru.

Bývalá vynikající australská deblistka pomáhala Plíškové v přípravě na Masters a potom při samotném turnaji. Dámy si rozuměly, mluvily o sobě s úctou.

„Ráda bych s Rennae zůstala v kontaktu,“ řekla pětadvacetiletá Češka. „Cestuje po WTA Tour jako komentátorka. Třeba občas přispěje nějakou drobností. Možná bude fajn, když si třeba jen sedne do lóže s mým týmem.“

Jejím tenisovým trenérem bude nově Tomáš Krupa, jenž dosud pracoval pro Barboru Strýcovou. „Chtěla jsem někoho, kdo mě povede k chlapskému stylu. Někoho z Česka. Tomáš pro mě byl jedna z posledních možností.“

Loni ještě vandrovala po světě s Jiřím Vaňkem, který na podzim přestoupil k Petře Kvitové. Plíšková obratem angažovala Davida Kotyzu, jehož propustila před sedmi týdny po US Open. Vzápětí prostřednictvím svého manažera a snoubence Michala Hrdličky oslovila Krupu.

Přestože svůj záměr fedcupové kolegyni oznámila při osobní schůzce, Strýcová se cítila podvedená a zrazená: „Kamarádky už nejsme. Upeklo se to za mými zády. Nezasloužila jsem si, aby mi trenér takovou zprávu oznámil po telefonu.“ (Více najdete ZDE).

Plíšková se zdržela komentáře, soustředila se na svou singapurskou misi. Teprve po sobotní porážce s Caroline Wozniackou poznamenala, že má svědomí čisté.

„Ať bych dala Tomášovi nabídku jakkoliv, dopadlo by to stejně,“ narážela na prudkou reakci Strýcové. „Není to její manžel, takže jsem neudělala žádnou sviňárnu. Pořád je to jenom trenér, který má právo odejít. Stejně jako ona má právo ho vyhodit.“