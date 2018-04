Chtěl mě jenom sejmout, stěžuje si Reichel poté, co mu soupeř ukončil sezonu

PRAHA Likvidační hit od soupeře. Pak krkolomné putování domů, při němž pasažéři zvraceli a křičeli hrůzou. Závěr kanadského hokejového dobrodružství dal Kristianu Reichelovi zabrat. Přesto ho považuje za požehnání. Konec špatný, všechno dobré.

„Nezajímal se o puk. Chtěl mě jenom sejmout. Viděl jsem ho, ale neměl jsem kam uhnout...“ Český útočník líčí neblahou zkušenost z mače play off ve Western Hockey League z minulé neděle nevzrušeně. A přece podmanivě.



Zrovna po úniku vypálil do tyčky. Škoda! Coby nováček se hned stal tahounem Red Deer Rebels, kteří se za stavu 1:3 ve vyhecované sérii play off snažili odvrátit vyřazení. A teď byl hlavním terčem pro soky z Lethbridge.

Vybruslil oblouk v rohu kluziště a spatřil, jak se proti němu řítí jistý Zane Franklin.

„Z jedné strany jsem měl dalšího hráče, na druhé byl mantinel. Zkusil jsem se zpevnit, ale on mě trefil přímo na rameno, které jsem měl trošku porouchané. Dostal jsem ránu a bylo hotovo.“

Franklin vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání. Reichel se zabýval jinými záležitostmi. „Motala se mi hlava. Musel jsem mít zavřené oči, aby se svět přestal točit a abych trošku vnímal.“

Kristián Reichel se svým otcem Robertem

Po první prohlídce lékaři konstatovali otřes mozku a vykloubené rameno. Devatenáctiletý talent na sklonku průlomové sezony rozhodně nepotřeboval vážný úraz.



Vždyť konečně přesvědčil skauty z NHL, že si zaslouží jejich pozornost. Skoro při každém utkání ho nejméně jeden sledoval. Poté s ním občas zapředli nezávaznou konverzaci.

Někteří mu pokládali předem připravené otázky a zapisovali si či nahrávali jeho odpovědi. Oslovila ho více než polovina klubů slavné ligy. Některé si jej prokleply i dotazníkem poslaným přes e-mail.

Craig Button, bývalý generální manažer Calgary Flames a odborník na naděje pro NHL, v únorovém rozhovoru pravil:

„Podle mě měl být draftovaný už loni. A určitě si ho někdo vezme letos. Umím si představit, že byl jako syn Roberta Reichela pod velkým tlakem. Leckdo čekal, že bude sázet tři góly na zápas. Asi nevyhraje bodování NHL, ale má jiné přednosti. Je vynikající bruslař, velice užitečný v oslabení. Umí vypálit. Na dvacítkách předvedl, že se dokáže prosadit i ze třetí lajny.“

LEGENDY POSPOLU. Robert Reichel, Martin Ručinský a Jiří Šlégr.

Ano, na mistrovství světa Reichel patřil k nejvýraznějším postavám reprezentace, která po třinácti letech postoupila do semifinále. Kdekoho překvapil dravostí a šikovností.



Bylo vidět, že mu pobyt v Red Deeru svědčí. Do města v provincii Alberta se vydal loni v létě, po dokončení střední školy a po nevýrazné sezoně v litvínovském áčku.

Věřil, že v kanadské juniorce snáz rozvine své dovednosti. Brent Sutter, majitel, manažer a kouč Rebels, tvrdil, že Kristianovi vytvoří pro růst příhodné prostředí.

A co člen slavného hokejového klanu slíbil, to splnil. Posilu z Česka, která do party zapadla i díky brilantní znalosti angličtiny, nasazoval do přesilovek i oslabení. Stavěl ji proti nejúdernějším lajnám protivníků.

„Nemohl jsem udělat lepší rozhodnutí,“ říká Reichel, jenž se ve čtvrtek vrátil domů. „V Litvínově bych mezi muži jistě nedostal tolik prostoru. A WHL je nejlepší z kanadských juniorek v přípravě kluků na NHL.“

Kristian Reichel v dresu Litvínova.

Ta tři písmena na hochy z různých koutů světa působí jako kouzelná formulka. Láká. Přitahuje. Nutí je dřít, pilovat bruslení i práci s pukem.



Sutter v hokejovém ráji zvládl 1 111 zápasů jako hráč a dalších 410 jako kouč. V uplynulých měsících se na cestě do něj snažil podporovat stále spíš hubeného centra z Česka.

Dřív přitom Evropany nemiloval. Brankáři Dominiku Haškovi v Chicagu dával najevo, že je coby přistěhovalec jen jakýmsi poddruhem.

Patrika Eliáše zase coby čerstvě angažovaný trenér New Jersey sesadil z pozice kapitána, což sdělil reportérům, aniž by se obtěžoval cokoliv říci hvězdě Devils.

Nicméně Reichel na něj pěje jen samou chválu: „Mluvil s námi po dobrém i špatném výkonu. Klidně nás pořádně seřval. Ne aby někoho shazoval. Myslí to dobře, chce nás v kariéře posunout dál.“

Reichel pod ním nasázel 34 gólů v základní části a další tři v play off. Převzal trofej pro nejužitečnějšího hráče týmu, kterou si kdysi v Red Deeru vysloužili i jeho krajané Martin Hanzal a Adam Musil.

„Ceny si vážím. Asi jsem musel dělat něco správně. Snažil jsem být lídrem, pomáhat mladším klukům v kabině. A taky mě těší, že jsem navázal na českou tradici,“ říká.

Robert Reichel

Angažmá ve městě mezi Edmontonem a Calgary mu zpříjemnila rodina, v níž ho ubytovali. Manželé Robin a Murray se nedávno starali o Musila.



„Mají hezký dům, paní výborně vaří. Jsou hodní. Právě Adam mi zařídil, aby se mě ujali,“ vysvětluje Reichel. „Známe se z nároďáku. Psali jsme si celou sezonu. Na dálku mi radil, kam mám zajet, když něco potřebuju.“

Je pozoruhodné, že otcové dvou mládenců bažících po NHL na začátku 90. let spolu váleli za Calgary Flames. Reichel junior při své misi v provincii Alberta musel přetrpět třeba dvanáctihodinové štreky v autobuse, jež označil za šílené, ale zvykl si na ně.

Nejprve jako nováček neměl nárok na dvojsedadlo, pročež ho musel sdílet s některým z dalších bažantů. Před Vánoci však v hierarchii povýšil a mohl si při jízdách přes hory i prérie pohovět a pospat.

Osmiměsíční pobyt v daleké cizině jej posílil psychicky i fyzicky, znovu se přiblížil vysněnému draftu, který se letos koná v Dallasu.

Ještě na sebe zkusí upozornit na akci zvané NHL Scouting Combine, na níž jsou branci prověřováni v kondičních cvičeních i v pohovorech.

Brzy začne opět trénovat, chce přibrat aspoň pár kilo svalů, aby byl silnější a odolnější v soubojích u mantinelu. V příští sezoně by rád naskočil do některé ze severoamerických profesionálních soutěží.



Lethbridge Hurricanes dosáhli svého, když jej před týdnem drsným hitem vyřadili z utkání hned v první třetině.

Naštěstí se nepotvrdila podezření na vážná zranění a on se mohl vydat domů. Trasu Edmonton-Toronto-Curych-Vídeň-Praha „zpestřila“ milovníkovi letadel lavina potíží.

Turbulence, při nichž pasažéři zvraceli a křičeli strachy. Dva zrušené spoje. A ztracenou bagáž.

Kanadské dobrodružství mu nepřineslo jen milé zážitky, přesto by ho za jiné nevyměnil.