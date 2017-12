Chtěl bych završil dvě stovky nul v Premier League, říká Petr Čech

PRAHA Brankář Petr Čech je rád, že si drží svou výkonnost, která mu po podzimu vynesla vedení v anketě Zlatý míč ČR pro nejlepšího českého fotbalistu. Věří, že formu potvrdí i v nabitém vánočním období a že ještě do konce roku zaútočí na hranici 200 vychytaných nul v anglické lize. K tomu mu chybí už jen tři čistá konta.

„Do každého zápasu jdu s tím, že nechci dostat gól. Teď mi do dvoustovky chybějí tři nuly a do konce kalendářního roku máme pět zápasů, tak doufám, že by se to mohlo podařit do konce roku završit,“ řekl Čech v rozhovoru pro KSN.



V této sezoně zatím odchytal za Arsenal všech 15 utkání anglické ligy a v sedmi z nich udržel čisté konto. Arsenal je nyní v Premier League pátý se ztrátou jednoho bodu na čtvrté místo. Celkem v 15 utkáních inkasoval 19 gólů.

„Každá nula potěší, protože dává šanci vyhrát na jeden gól. Když ale mám vybrat jednu, tak ta z derby s Tottenhamem. Tam ta nula potěší více, protože ten zápas znamená hodně pro naše fanoušky,“ uvedl Čech, který zároveň ale připustil, že by si představoval pro Arsenal více bodů.



„Jsou tam zápasy, které nás mrzí, ve kterých jsme měli uhrát lepší výsledky. Třeba porážky ve Stoke nebo Watfordu, kde jsme měli více šancí, ale zápas nám utekl mezi prsty.“

Pořadí Zlatého míče po podzimu 1. Petr Čech (Arsenal) 557 bodů, 2. Michael Krmenčík (Plzeň) 499, 3. Antonín Barák (Udine) 445, 4. Tomáš Vaclík (Basilej) 249, 5. Jakub Jankto (Udine) 235, 6. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 232, 7. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 203, 8. Jiří Pavlenka (Brémy) 178, 9. Matěj Vydra (Derby County) 169, 10. Daniel Kolář (Plzeň) 145, 11. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 134.

„Jinak ale máme zápasy, které jsme odehráli velmi dobře. Chybí nám jen vyrovnanost výkonů, abychom pravidelně sbírali body a vyhýbali se výpadkům,“ dodal.

Věří, že nyní v klíčovém období sezony během Vánoc dokáže Arsenal v tabulce poskočit.

„Vánoce vždy hodně napoví a dávají týmům šanci polepšit si v tabulce. V tomto období se dá hodně získat, ale také hodně ztratit v krátkém čase. První šestka je hodně vyrovnaná, takže se o nejlepší čtyřku bude bojovat až do konce sezony,“ míní.

Zároveň ale připouští, že Manchester City má velmi dobře našlápnuto v boji o titul, neboť vede o osm bodů před Manchesterem United a o 15 bodů před Arsenalem.

„City mají velkou formu a daří se jim rozhodovat i v posledních minutách. Pak je těžko někdo bude chytat,“ dodal Čech.

Arsenal je i v Evropské lize, kde ale Čech chytal jen jednou, jinak dostává přednost jeho kolega David Ospina. Londýnský celek bude podle něj chtít zaútočit na celkový triumf.

„Evropská liga je atraktivní díky tomu, že její vítěz postupuje rovnou do Ligy mistrů. To pozvedlo její prestiž. Když se člověk dostane do čtvrtfinále či semifinále, je to pro spoustu týmů lákadlo.“

„Já jsem pyšný na to, že jsem s Chelsea tuto soutěž vyhrál. A nepochybuji, že týmy, co v ní jsou, chtějí Evropskou ligu vyhrát,“ prohlásil Čech.

V létě 2016 sice ukončil reprezentační kariéru, ale národní tým nadále sleduje.

„V průběhu kvalifikace o mistrovství světa tým podával lepší výkony než sbíral výsledky. Proti Severnímu Irsku a Ázerbájdžánu doma byl náš tým lepší, soupeř v podstatě nic neměl, Češi měli šance, ale nedali je. Ty dvě remízy znamenaly ztrátu čtyř bodů, což ve vyrovnané skupině dělá hodně.“

„I v domácím utkání s Německem si tým zasloužil více než prohru 1:2. Hrál dost dobře na to, aby body uhrál. Takže se ztratilo zbytečně pět bodů, které v závěrečném účtování chyběly,“ hodnotil pětatřicetiletý gólman.

Radost mu dělají jeho nástupci Tomáš Vaclík, Tomáš Koubek a Jiří Pavlenka.

„Všichni tři jsou oporami svých klubům, chytají a mají důvěru. Jsou to gólmani, kteří prošli mládežnickými reprezentacemi, mají zkušenosti, teď je ještě o kus dál posunula zahraniční angažmá.“

„Pro trenéra Jarolíma je to obrovská výhoda, že má mezi nimi na výběr,“ dodal.