Chtějí zopakovat rok 1998. Chorvaty čeká osmifinále přehlížených s Dánskem

Nižnij Novgorod Fotbalisté Chorvatska na mistrovství světa v Rusku suverénně postoupili ze skupiny a věří, že v Rusku můžou přinejmenším vyrovnat bronzový úspěch týmu kolem Davora Šukera, Roberta Prosinečkiho nebo Zvonimira Bobana z šampionátu v roce 1998. Jejich první překážkou na cestě za snem bude v nedělním osmifinále v Nižním Novgorodu Dánsko. Zápas startuje ve 20:00 hodin a my vám ho nabídneme v podrobné on-line reportáži.

Chorvaté na šampionát nepostoupili úplně hladce, navíc v závěru kvalifikace odvolali trenéra Anteho Čačiče a na jeho místo přišel Zlatko Dalič. Pod jeho vedením reprezentace vybojovala místo v baráži a v ní i postup na šampionát. V Rusku pak v základní skupině neztratili Chorvaté ani bod a navíc deklasovali 3:0 vicemistry světa Argentince.



A právě vydařený vstup do turnaje přinesl srovnávání s Šukerem a spol. „Můžeme je překonat, když budeme mít štěstí,“ uvedl obránce Dejan Lovren, který zažil dva hráče z úspěšné chorvatské generace Slavena Biliče a Igora Štimace jako trenéry. „Učil jsem se od nejlepších. A také proto je chci překonat, aby si lidé pamatovali moje jméno a ne jejich,“ dodal s úsměvem.



Trenér Dalič volil opatrnější slova, protože vyřazení v osmifinále by veškeré předchozí superlativy vymazalo. „Uhráli jsme si tady určitou reputaci, takže myslím, že si nás nikdo jako soupeře nepřál. Ale musíme to potvrdit proti Dánsku. Kdybychom totiž prohráli, tak bychom na otázku, co jsme tady dokázali, museli odpovědět, že vůbec nic,“ prohlásil.

„Náš první cíl byl postup ze skupiny. To jsme splnili, i když je jasné, že s tím by se nikdo nespokojil. Zatím jsme tady hráli dobře, ale kdybychom vypadli, tak to nebude znamenat vůbec nic. Víme, že máme na to Dánsko vyřadit. Bude to pro nás zápas pravdy,“ přidal Dalič.

Ani Dánové ale nejsou bez šance, protože na šampionátu také neprohráli a v posledním zápase uhráli s favorizovanou Francií potřebnou remízu. „Chorvaté jsou sice na vlně, ale my jsme zase zabrali, když nám teklo do bot,“ uvedl útočník Martin Braithwaite.

„Takže když osmifinále nepůjde podle našich představ, nezaskočí nás to, protože jsme si už něco takového prožili. Naopak když se nebude dařit Chorvatům, tak nikdo neví, jak zareagují,“ dodal. „Navíc si rozhodně nemyslím, že by byli něco extra. Stejně jako my skončili v kvalifikaci druzí a museli do baráže. Na tom, že jim vyšla skupina lépe než nám, vůbec nezáleží,“ dodal.