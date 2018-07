Chorvati jej zavalili a pak jej líbali. Fotograf má díky tomu unikátní snímky

MOSKVA Co uděláte, když fotíte na mistrovství světa a při gólových oslavách vás zavalí hráči? Správně, děláte dál svou práci. Mexický reportér Yuri Cortez z agentury AFP se ocitl pod jásající lavinou chorvatských fotbalistů, přesto pokračoval ve focení a pořídil díky tomu unikátní snímky.

Mandžukič se po vstřelení gólu na 2:1 ve 109. minutě středečního semifinále s Anglií rozběhl slavit za brankovou čáru, kde mají za reklamními bannery tradičně své místo fotoreportéři.

Na útočníka Juventusu následně naskákali jeho nadšení spoluhráči a Cortez se znenadání ocitl pod nimi.

„Zrovna jsem si vyměnil objektiv na foťáku, když na mě naběhli. Popadali přese mě. Byl to bláznivý moment, byli radostí úplně bez sebe. Až pak si všimli, že ležím pod nimi,“ vyprávěl Cortez, jenž se po incidentu stal nečekaným objektem zájmu svých novinářských kolegů.

Na neobvyklou situaci zareagoval mexický fotograf jako profesionál a pokračoval ve focení. Díky tomu získal z bezprostřední blízkosti cenné snímky slavících hráčů i těch, kteří mu pomáhali zpět na nohy.



„Ptali se mě, jestli jsem v pořádku. Jeden z nich mi podal objektiv a Domagoj Vida mě políbil,“ popisoval Cortez.

Díky nenadálé slávě si mohl fotograf dokonce prodloužit pobyt v Rusku, odkud dnes brzy ráno odlétal domů do Mexika.



„Říkal jsem mu, že by měl letět až později, protože ta událost vyvolala velký ohlas a telefon neustále vyzváněl. Ale už se chystal nastoupit na palubu letadla,“ uvedl šéfkoordinátor agentury AFP na šampionátu Vincent Amalvy, jenž chtěl Corteze poslat na nejbližší trénink Chorvatů.

„Ale myslím, že v Mexiku ho po příletu čeká další kolo rozhovorů pro televize a jiná média,“ dodal s úsměvem.

Some images of the dramatic celebration of Croatia's second goal against England during the semi final of the world cup #FifaWorldCup2018 #EnglandvsCroatia #CRO #CROvENG #CROENG #RussiaWorldCup2018 #Russia2018 #Rusia2018 #Nikon #CroaciaInglaterra pic.twitter.com/4wTwObDT8t