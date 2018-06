Kalinič odmítl střídat, za trest ho Chorvati poslali z MS domů

Roščino Chorvatský fotbalový výběr přišel o jednoho z hráčů. Nikola Kalinič byl z týmu vyhozen poté, co odmítl střídání v 85. minutě utkání skupiny D proti Nigérii. Ještě v pondělí odpoledne to vypadalo, že za odjezdem Kaliniče ze šampionátu je zranění, ovšem chorvatská média uvádí jako důvod nespokojenost Kaliniče s tím, že nebyl nasazen do úvodní jedenáctky.

O vyřazení Kaliniče z chorvatské reprezentace informoval na odpolední tiskové konferenci trenér Chorvatů Zlatko Dalič. Ten tak bude muset do konce turnaje zkousnout fakt, že bude moct využít služeb pouze 22 hráčů, jelikož Kaliniče již nemůže v nominaci nikdo vystřídat.

Trenér Dalič řekl ve svém prohlášení, že požádal Kaliniče, aby střídal v 85. minutě za zjevně vyčerpaného Maria Mandžukiče v duelu s Nigérií, který skončil vítězstvím Chorvatů 2:0. Útočník AC Milán po rozvičení ovšem střídaní odmítl a odvolal se na bolesti zad.

Chorvatská média se však shodují v tom, že za neúčastí Kaliniče nestálo jeho zranění, ale frustrace z jeho neúčasti v úvodní jedenáctce v úvodním zápasu Chorvatů na šampionátu.



Nikola Kalinič v dresu Chorvatska

Dalič si také postěžoval na to, že Kalinič odmítl rozvičování se v přípravném duelu před mistrovství světa s Brazílií, které Chorvatsko prohrálo 2:0 nebo nechtěl trénovat při nedělním pozápasovém tréninku.

„Stejná věc se stala během přátelského zápasu proti Brazílii v Anglie, stejně jako pozápasový trénink v neděli,“ řekl Dalič. „V klidu jsem to přijal, a protože potřebuji, aby moji hráči byli připraveni hrát, učinil jsem toto rozhodnutí,“ pokračoval trenér Chorvatů ve vysvětlování.

Chorvatsko se tak bude muset obejít o Kaliniče již při zbývajících duelech skupiny D proti Argentině a Islandu. Za Chorvatsko Kalinič nastřílel ve 42 utkáních 15 branek, za AC Milán v tomto ročníku vsítil chorvatský útočník 6 branek v 41 zápasech.