Chomutov porazil Liberec a je první, Plzeň deklasovala Pardubice deseti góly

Hokejisté Chomutova zvítězili v 7. kole extraligy na ledě Liberce 4:1. Piráti tak i v sedmém utkání sezony bodovali a vrátili se do čela tabulky před Třinec.Hokejisté Plzně rozdrtili v 7. kole extraligy Pardubice 10:2 a i ve čtvrtém domácím zápase zvítězili, navíc podruhé během dvou týdnů dvojciferným výsledkem. Východočeši sice vedli, ale hráči Škody ještě do první přestávky vyrovnali a o osudu utkání rozhodli pěti brankami v prostřední třetině.

Utkání začali mnohem lépe hosté z Chomutova. Již v první minutě musel domácí gólman Will vytáhnout vynikající zákrok proti střele Růžičky. Tato šance jako by předznamenala obraz prvního dějství. Hosté měli puk častěji na hokejkách a jejich výpady byly nebezpečnější. Domácí kontrovali ve 13. minutě. Dnes čerstvě osmnáctiletý Hrabík vyhrál souboj za chomutovskou brankou a zkusil bekhendem překvapit Laca, ale mířil jen do boční sítě. I proto první třetina skončila bez branek.

Druhá část hry začala náporem hostů, Will však stále držel čistý štít. Na konci 25. minuty byli současně vyloučení dva chomutovští hráči. Bílí Tygři si vytvořili tlak, ale jinak z dlouhé dvojnásobné přesilovky nic nevytěžili. Naopak minutu po jejím skončení inkasovali: Růžička se - až tísněn - prosadil na brankovišti a otevřel skóre.

Piráti byli i nadále mírně aktivnější. Přišla 33. minuta a diváky zvedla ze sedadel bitka jako z NHL. Ve středním pásmu letěly na led rukavice i helmy a do sebe se pustili Jánošík a Flemming. Pěstní souboj domácí nabudil a vrhli se do útoku. Nejblíže k vyrovnání měl ve 38. minutě Jašek, před kterým byla prázdná polovina chomutovské branky, ale Laco mu gól doslova ukradl.

Mladý liberecký útočník se však dočkal ve 42.minutě. Bulíř ho před brankou našel zpětnou přihrávkou a Jašek ranou mezi betony překonal Laca. Ve 46. minutě předvedl liberecký Dlouhý gesto fair play, když odvolal faul na svoji osobu. Hra získala větší spád, na obou stranách ale hráli prim brankáři. Aktivnější byli postupně domácí, jenže do vedení šli hosté.

V 53. minutě nahodil Valach puk na Willa a odraženou střelu uklidil do sítě pohotově Huml. Po chvilce bylo domácím ještě hůř. Zřejmě jediná Willova chyba v utkání znamenala další gól v jeho síti, když ho z nulového úhlu nachytal Chlouba.

Frustrace Libereckých se promítla do faulů, hosté hráli dlouhou dvojnásobnou přesilovku, Willa ale nepřekonali. Tři minuty před koncem zkusili domácí i power play. Gól přes enormní tlak nevstřelili, Piráti si vítězství pohlídali, půl minuty před koncem ho pojistil ještě Vondrka.

Plzeň nadělila deset branek Pardubicím

Domácí v úvodu ve snaze o nápor naráželi na dobře se pohybující hráče Pardubic, kteří vyhrávali i osobní souboje. Až v osmé minutě při vyloučení Hollanda Indiáni pořádně prověřili Kacetla. Gólman Dynama ale stačil vyrazit ránu Kubalíka bez přípravy z pravého kruhu a poradil si také s pokusem Stacha z bezprostřední blízkosti.

Hosté poté přečkali další oslabení a ve 13. minutě sami udeřili, když špatnou rozehrávku Moravčíka potrestal Trončinský úspěšným nahozením od modré čáry. Indiáni ve snaze o vyrovnání zjednodušili hru a 55 vteřin před první sirénou se po nabídce Stacha zpoza branky prosadil z mezikruží kanonýr Kubalík.

Na začátku prostřední části dohrávalo Dynamo přesilovku a gólman Svoboda skvěle zastavil bombu Sýkory. Naopak na druhé straně ve 22. minutě Gulaš svůj únik ve vlastním oslabení po levé straně zakončil trefou na 2:1. Za chvíli při přečíslení tří na jednoho Schleiss z ideální pozice pálil nad. Hosté totiž otevřeli hru. Mojžíš ovšem po brejku svojí tvrdou střelou Svobodu nepřekonal a z protiútoku ve 28. minutě přidal rozjetý Kracík třetí gól.

Krátce po polovině utkání navíc početní výhodu po rychlé kombinaci zužitkoval přesnou střelou opět Gulaš a o 64 vteřin později díky nedůrazu pardubické obrany dorážkou zvýšil Stach už na 5:1. Hosté se mohli zvednout během dvou přesilových her pět na tři. Nevyužili ovšem ani tu trvající 75 vteřin, když nekrytý Treille neprostřelil zblízka Svobodu a strážce plzeňské branky si poradil i se dvěma šancemi kanonýra Petra Sýkory.

Prostupnou pardubickou defenzivou ještě v poslední minutě druhé třetiny prokličkoval Kracík a jeho akci dokončil Sklenička, který po druhé dorážce překonal už ležícího náhradníka v brankovišti Dynama Růžičku.

V závěrečné části domácí viditelně polevili a ve 46. minutě snížil šikovnou tečí Rolinkova nahození explzeňský Ján Sýkora. Poté ovšem zaváhal při rozehrávce Mojžíš a Petr Straka svižnou střelou zvýšil na 7:2. Závěrečnou desetiminutovku provázela další selhání hostů v obranném pásmu, která potrestal úspěšnou tečí Mertla a dokončením hattricku po kombinaci s Indrákem Gulaš. Diváci se navíc opět dočkali „desítky“. Na konečných 10:2 upravil 29 vteřin před koncem pohotovou zadovkou Kracík.