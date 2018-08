Chodily mi zprávy co to tu mám za lazaret. My přesto věřili v medaile, říká Dvořák

BERLÍN Když v úvodu evropského šampionátu krachovala jedna česká medailová naděje za druhou, čelil atletický šéftrenér Tomáš Dvořák kritice. Pořád ale věřil, že se to může obrátit, a vedle oštěpařky Nikoly Ogrodníkové vzhlížel i k silničním disciplínám. Věřil, že chodkyně Anežka Drahotová i maratonkyně Eva Vrabcová Nývltová mohou bojovat o medaile. Obě je získaly a Česko tak má nakonec z Berlína před závěrečným večerem dvě stříbra a jeden bronz.

Do páteční soutěže oštěpařek se vkrádaly myšlenky na ME v roce 1938, na němž čeká výprava naposledy nezískala žádnou medaili. Řada českých atletických hvězd si stěžovala na zdravotní problémy, které jim bránily v úspěchu na vrcholu sezony.

A Dvořák jako šéftrenér dostával řadu negativních reakcí. „Normálně jsem potkal na stadionu pána a povídá: ‚Pane Dvořák, to je na ručník, ne?‘ Chodily mi maily, že se to nedá poslouchat v televizi a co to tu mám za lazaret,“ řekl dnes novinářům.

Hovořil s nimi krátce po bronzovém maratonu Vrabcové Nývltové, který završil úspěšný závěr šampionátu. V pátek byla stříbrná Ogrodníková, v sobotu skončila druhá Drahotová. „Když jsme se bavili v televizi a odpadávala jedna naděje za druhou, tak já říkal, že ještě máme ty mimo stadionové disciplíny - Anežku a Evu. Tahle víra tam byla,“ uvedl.

Závěr šampionátu nakonec opravdu z českého pohledu napravil celkový obraz. Před tím tu ale byly neúspěchy oštěpaře Jakuba Vadlejcha a překážkářky Zuzany Hejnové, které trápilo zranění. Zklamání čtvrtého koulaře Evropy Tomáše Staňka, jenž kvůli zdravotním problémům nemohl celé léto naplno trénovat, i šokující vyřazení českého rekordmana na 1500 metrů Jakuba Holuši. „Od loňského roku se říká, kdo tady tu výpravu bude držet, a postupně se ten šampionát blížil a každého něco bolelo. Očekávání byla veliká, bodově na tom nebudeme excelentně. Zraní se opory, rozkutálí se to,“ vykládal Dvořák.

Ocenil výkony mladých závodníků. Do finále postoupily osmnáctiletá tyčkařka Amálie Švábíková i dvacetiletá výškařka Michaela Hrubá, osmý skončil v desetiboji jednadvacetiletý Jan Doležal.

Největším příjemným překvapením bylo i pro Dvořáka osmé místo půlkaře Lukáše Hodbodě, který do šampionátu vstupoval jako outsider a nakonec postoupil do finále. „Když jsem tady v sobotu postával, než se odstartovala chůze, tak jsem jméno Hodboď slyšel tak třistakrát, což je samozřejmě příjemné. Od našich, zase až tak se neproflákl. Bylo to nádherné. Tři závody jako kdyby měl razítko, ale hlavně jakým způsobem, to mě bavilo. Nebál se, běžel, co to dalo,“ řekl někdejší trojnásobný mistr světa v desetiboji.

Eva Vrabcová Nývltová na stupních vítězů s bronzovou medailí z ME

Mezi mladé atletky řadí i dvaatřicetiletou Vrabcovou Nývltovou, která od lyžování k atletice definitivně přestoupila teprve před dvěma lety. Od začátku v ní viděl velký potenciál. „Dlouhou dobu sportovala pocitově. Na těch lyžích mají sice stopky, ale nikdy vám nezměří nic konkrétního. Není to, že se každých 500 metrů kouká, jestli neběží moc rychle. To je to, čím by se měli řídit naši běžci. Nehlídat se, naučit se cítit sebe. Moderní technologie jsou supr, ale někdy je to strašná brzda,“ popisoval.

Ogrodníková a Drahotová zase mohou být pro další atlety inspirací, že ani léta nezdarů a stagnace nejsou důvodem kariéru vzdát. „Tak to prostě je, musí to přetrpět. A zrovna tyhle dvě jsou prostě super zakouslé a Nikča se našla,“ dodal Dvořák.