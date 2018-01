Chlápek z pekla! Za homofobní slova o bojovnici ‚Cyborg‘ ztratil fotograf licenci

PRAHA Byť už bylo po zápase, mezi tábory hvězdných zápasnic UFC Cris „Cyborg“ Justinové a Holly Holmové to v neděli a na začátku tohoto týdne vřelo vlastně ještě více než v oktagonu. Vše nastartoval tweet fotografa z gymu druhé jmenované Marka Aragona na adresu vítězné Brazilky.

V oktagonu nebylo příliš o čem. Na UFC 219 obhájila Brazilka přezdívaná „Cyborg“ pás šampionky pérové váhy proti Američance Holly Holmové celkem s přehledem.

Jenže po duelu, kdy druhá jmenovaná zamířila na vyšetření do nemocnice, rozbouřil sociální sítě tweet Marka Aragona: „Tenhle chlápek je nepříjemný jako samo peklo. Dle toho, co bylo řečeno, je Holly Holm první, kdo mu rozbil nos. Jsi můj hrdina Holly. Těším se na tebe zpět v gymu.“

Holly Holmová a Cris Cyborg (čelem) v souboji na UFC 219.

Právě oslovením „dude“ a zájmenem „his“ si Aragon, osobní fotograf Holmové respektive gymu Jackson-Wink MMA, kde se připravuje, zadělal na problémy.



Ostře se proti tomu ohradili nejen fanoušci, ale také sama dvaatřicetiletá Brazilka a UFC.

„Je nepřípustné, aby oficiální zástupce Holly a jejího týmu mě po vzájemném zápase označil za transgender. Jejich fotograf dostal akreditaci být v zákulisí galavečera a proto od něj očekávám omluvu nebo taková opatření, aby se již na dalších akcích UFC neobjevoval,“ napsala v pondělí odpoledne na svůj instagram naštvaná bojovnice, kterou většina fanoušků zná více pod její přezdívkou „Cyborg“ než rodným příjmením Justinová.

A vedení nejslavnější ligy smíšených bojových umění reagovalo téměř okamžitě. „UFC si je všeho velmi dobře vědoma a znepokojená. UFC podobná prohlášení nehodlá tolerovat. Informovali jsme Jackson-Wink MMA o tom, že dotyčnému nebude udělená akreditace pro další naše galavečery,“ zní ve středečním prohlášení soutěže.

A co vlastně vedlo Aragona k jeho tweetu, kvůli kterému přišel o akreditaci a částečně tak o zdroj svého příjmu?



Brazilka měla v minulosti dva dopingové prohřešky (jeden loni), mnozí škarohlídi pak poukazují na její vizáž a také hluboký hlas. Aragona ale k jeho profesnímu úletu vedla údajně osobní zkušenost se „Cyborg“ krátce po galavečeru.

„Stihl jsem poslední autobus s arény zpět na hotel. V něm seděla Cyborg a její tým. Nešlo neslyšet, co si povídají, jak shazují umění Holly, její vítězný kop proti Rondě Rouseyové, jak ji obviňují z toho, že jen utíkala, a když se v sobotu přiblížila, tak se po ní u klece jen plazila. Ponižovali ji a moje osobní emoce zastínili moji profesionalitu,“ zní ve dlouhém Aragonově vysvětlení jeho zkratu.

„Ale co mě naštvalo nejvíce, byla slova Cyborg o údajném dopingu v našem kempu, že nebyla Holly dostatečně testovaná. Pouze jeden současný bojovník našeho týmu byl někdy pozitivně testován na doping, přitom naši bojovníci absolvovali stovky zápasů v UFC či jinde po světě. Všichni mají své domovské týmu, zde se připravují v kempech před zápasy, nelze vše uhlídat, přesto toto číslo mluví za vše,“ přidal hlavní důvod svého „blikance“.

Následně doplnil: „Nejsem na to, co jsem udělal hrdý, a upřímně se omlouvám Cris Cyborg, jejím přátelům, fanouškům a také své rodině za to, co jsem udělal a jak jsem pošpinil tento turnaj. Také bych se rád omluvil členům Jackson-Wink MMA, že jsem do toho zatáhl.“

Přijme Brazilka tato slova? A uvidíme někdy v budoucnu Aragona zpět na galavečerech UFC?



Nebo třeba u boxerského ringu. Obě dámy totiž nakously, že by si mohly střihnout odvetu, tentokrát mezi šestnácti provazy.

Cyborg je kromě jiného skvělá boxerka s drtivým úderem, navíc je sparingpartnerka jedné z nejlepších žen současného boxerského ringu – Američanky Claressy Shieldsové.

Holmová pak do klece přešla definitivně v roce 2013 z boxerského a kickboxerského ringu coby jedna z nejúspěšnějších žen těchto odvětví. Dosud je jedinou bojovníci, která má titul šampionky respektované organizace v kickboxu, profesionálním boxu a MMA.