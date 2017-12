Chci kolektivní vinu Rusů. Emoce na stupních vítězů totiž chybějí, tvrdí Koukalová

PRAHA Gabriela Koukalová patří k dlouholetým kritikům ruských sportovců a tamních sportovních funkcionářů. Kvůli tomu, že bylo během poslední zimní olympiády v Soči prokázána Rusům manipulace se vzorky moči, a zástupcům pořadatelské země bylo dosud odebráno 11 z 33 získaných medailí, požaduje česká biatlonistka, aby byla uplatněna kolektivní vina a žádný z ruských sportovců nemohl závodit za dva měsíce na hrách v Pchjongčchangu.

Sedmadvacetiletá mistryně světa z letošního světového šampionátu se na svém facebookovém profilu nejprve ohradila proti tomu, že se do zveřejnění svého postoje o kolektivní vině byla někým donucena.

„Děkuji za všechny reakce k mému vyjádření o dopingu a ruských sportovcích. Nenechala jsem se rozhodně do ničeho vmanipulovat,“ přiznala Koukalová.

„Čtu v reakcích výrazy jako prozápadní vliv, protiruské tendence nebo kdo vás platí, komu sloužíte...’ Tohle je rétorika, kterou znám z knížek o komunismu. Haló je 21. století!“ rozhořčila se.

Naopak realizační tým českých biatlonistů, kteří rovněž proti ruským funkcionářům a sportovcům, prý Koukalové podobné aktivity na sociálních sítích rozmlouvá.

„Můj tým nemá vždy radost z toho, co sem napíšu. Někdo to možná může označit i za marketingovou chybu... Ale já tu nejsem od toho, abych se všem zavděčila a házela jen úsměvy. O tom život přece není.“

Gabriela Koukalová

Proti Rusům přitom Koukalová nic nemá.



„Cítím, že když se ve sportu pohybuji celý život, tak se mě velmi dotýká všechno, co se v něm děje. Nemám nic proti Rusům jako národu. Rozhodně ne! Mám tam přátele a za svůj život jsem z této země poznala mnoho skvělých lidí, kterých si vážím.“

„Ale to bohužel musím oddělit od své práce. Jde o to, že napříč mnoha sporty se prokázal doping Rusům nejen na hrách v Soči. Ale i v atletice a mnoha dalších letních či zimních sportech. Myslíte si, že v biatlonu je to jinak, když nám teď dodatečně přišla medaile z olympiády za ženskou štafetu?“ položila řečnickou otázku.

Vítězce velkého křišťálového glóbu z předminulé sezony nejvíce vadí, že musí závodit proti soupeřkám, o kterých ví, že si k lepšímu výkonu pomáhají dopingem.

„My sportovci mezi sebou navíc často poznáme podezřelé. Všichni navzájem sledujeme své běžecké časy, výkon měříme na procenta, je to často velká matematika.“

„Měli jsme podezření, ale bez důkazů jsme dlouho na nikoho neukazovali. Ale teď už je těch důkazů víc než dost. Přicházejí pravidelně. A jsou to důkazy, ne pouhé domněnky,“ myslí si Koukalová.

A proto požaduje, aby byli Rusové potrestáni komplexně a do Pchjongčchangu nemohl nikdo z nich.



„Je na nás, abychom si nenechali biatlon a sport jako takový ukrást. Touha po nefér výsledcích a politické moci nesmí ve sportu vyhrát,“ upozorňuje.

„Myslíte si, že to snad dělali sami sportovci? Těžko, ale o to je to přeci horší a nebezpečnější. Jde o systém, ne o náhodu. Jestliže někdo stál mimo systém, připravoval se dlouhodobě v jiném státě, mohl by přeci startovat pod neutrální vlajkou.“

„Rusko se stále neomluvilo, nespolupracuje na zlepšení a vynucuje si vše z pozice síly a vydírání. Proto chci radši olympiádu bez něj. Cítím jako povinnost dát najevo, že tohle chování není normální a nesmí projít jen tak. A jsem zvědavá, jak se k tomu postaví IOC (Mezinárodní olympijský výbor) ve svém dnešním (úterním) prohlášení...“ dodala.