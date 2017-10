Chci dál být šéfem reprezentace i dobrým poslancem, říká olympijský vítěz Hnilička

PRAHA Je olympijským vítězem z Nagana, trojnásobným mistrem světa, nejlepším brankářem z MS 2001 a zahrál si pět sezon v NHL. V sobotu však Milan Hnilička zažil zcela jiný pocit. Za hnutí ANO byl zvolen do poslanecké sněmovny.

Čtyřiačtyřicetiletý Hnilička věří, že se mu v parlamentu povede spustit revoluci v podobě Sportovní agentury, což by měla být platforma ministerstva sportu, tedy instituce, která v Česku chybí. Její pomocí chce zvýšit státní finanční podporu sportu.



Na druhou stranu nyní přemýšlí, jak fuknkci poslance skloubí s funkcí generálního manažera české hokejové reprezentace, kterou čeká v únoru olympiáda v Pchjongčchangu, a funkcí manažera rozvoje ledního hokeje.

„Jsem strašně šťastný a potěšený, že jsem se do sněmovny dostal a budu se moci podílet na podpoře českého sportu, k čemuž jsem se zavázal panu Babišovi (předseda ANO) a který mě v tom obrovsky podporuje. Nechci být jen hubou z plakátu, chci v politice něco dokázat,“ řekl Hnilička Lidovým novinám.



Milane, z pozice dvojky ve středočeské kandidátce ANO za Andrejem Babišem jste získal 8188 preferenčních hlasů. Jak jste s výsledkem voleb spokojen?

Předemvším chci poděkovat všem voličům, kteří mě do poslanecké sněmovny poslali. Je to pro mě nový pocit a mám radost z toho, kolik hlasů jsem dostal nejen já, ale i hnutí ANO. Lidé nám vyjádřili velkou podporu a my musíme dělat vše proto, abychom jejich očekávání naplnili.

Takže to berete jako velký závazek?

Je to pro mě obrovský závazek. Voličům slibuji, že se budu stoprocentně věnovat tomu, abych pomohl nejen náš stát, ale především náš sport posunout dopředu. Mám sice z poslaneckého mandátu přirozený respekt, ale nemám strach. Deset let už působím v pozici manažera a já doufám, že teď své zkušenosti zúročím.

Jak náročné první vaše volby byly?

Je to pro mě nová zkušenost. Musím uznat, že těch šest týdnů před volbami pro mě bylo velmi vysilujících, protože jsem měl i hodně práci na hokejovém svazu. Když jsem se dozvěděl, že jsem se do sněmovny dostal, cítil jsem obrovskou úlevu a radost se dostavovala postupně.

Nový generální manažer české reprezentace Milan Hnilička.

Mluvil jste o náročném skloubení vaší politické kariéry se zaměstnáním na hokejovém svazu. Budete tedy i nadále manažerem české reprezentace?

Nejde jen o reprezentaci, těch funkcí mám na svazu teď víc. Budu to teď na svazu řešit, musím zvážit, zda všechny funkce bude v mé moci stihnout. Pro mě je velmi důležitá politická kariéra a vznik Sportovní agentury. Na druhou stranu máme spoustu věcí na svazu téměř hotových a já je chci dotáhnout do úspěšného konce. Já osobně chci u reprezentace vydržet minimálně do olympiády v Koreji, ale to rozhodnutí, zda v této funkci vydržím, není jen na mě.

Mluvil jste o větší podpoře českého sportu. Už máte vizi, jak toho dosáhnout?

Nyní jsme ve fázi vzniku Sportovní agentury. Chybí u nás výrazně ministerstvo sportu, a proto jsme se rozhodli pro vytvoření platformy, která bude zaměstnávat 50 zaměstnanců a kteří se budou zabývat přerozdělováním státních peněz do sportu. Nyní je to celé sice ještě v legislativní fázi, ale já věřím, že s tímto projektem budeme úspěšní a brzy se spustí.