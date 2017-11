Chceme dělat fotbal jako v Juventusu, říká šéf Slavie Tvrdík

TURÍN/PRAHA Rozhovor s předsedou představenstva Slavie Jaroslavem Tvrdíkem, který říká, že se Slavia ve spolupráci s čínským svazem zařadila po bok evropských velkoklubů.

FC Barcelona, Bayern Mnichov, Juventus Turín. A také pražská Slavia. S těmito evropskými kluby se čínský fotbalový svaz zatím dohodl na spolupráci v rámci projektu Football 2024. Ta zahrnuje využívání tréninkových hřišť, infrastruktury a trenérských kapacit zmíněných klubů.



Čínské mládežnické reprezentační týmy od příštího roku zahájí cestu, která má za sedm let vyvrcholit na olympijských hrách v Paříži. A areál v pražském Edenu bude jedním z míst, kde mladí Číňané budou nabírat zkušenosti.

„Dva roky spolupráce s českým fotbalem potvrdily představitelům toho čínského, jak dobře se u nás pracuje s mládeží. A velmi si vážíme toho, že jsme se se Slavií dostali mezi takové velkokluby, kterým čínský svaz spolupráci nabídl,“ řekl LN a serveru Lidovky.cz z Turína v telefonickém rozhovoru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Jak jste spokojen s dohodou s předsedou čínského svazu Tu Čao-cchajem, který se v Praze sešel také s prezidentem Milošem Zemanem?

Šlo o zcela přirozenou cestu. CEFC (vlastník Slavie, kterého Tvrdík zastupuje v Evropě – pozn. red.) pomohla zachránit nejtradičnější klub v Česku a my jsme se rozhodli čínské straně vyjít vstříc tím, že se naše mládežnické týmy účastnily turnajů v Číně. Dva roky jsme náš mládežnický fotbal ukazovali zástupcům čínského svazu a oni se rozhodli využít našich zkušeností.

Jakým způsobem budou tréninky a zápasy reprezentačních výběrů v areálu v Edenu probíhat?

Je to jednoduché. Čínské reprezentace sem budou jezdit v době, kdy je v Česku volný režim mezi sezonami, tedy naplní letní přestávku. Volnou kapacitu stadionu Eden budeme v letních měsících využívat pro přípravu čínských mládežnických reprezentací. Máme tedy ideální využití přestávek mezi sezonami.

Co touto spoluprací získá Slavia, potažmo český fotbal?

Pro nás jako klub jde o prestižní věc, zajímavé zpestření, další prohloubení spolupráce s čínským fotbalem. Být v kolektivu klubů, jako jsou Barcelona, Bayern a Juventus, je ocenění kvality naší mládeže, slávistického sportu a příjemná vize na poli mezinárodní spolupráce. Už loni se tři čínské týmy účastnily Slavia International Cupu, letos dokonce čtyři, mimo jiné čínská mládežnická reprezentace.

Takže se Číňané rozhodli poté, co viděli úroveň českého mládežnického fotbalu?

Ano. Naše sportovní úroveň je vyšší, proto sem do Prahy jezdí trénovat. Jsou za tím i výjezdy Slavie v různých kategoriích na čínské fotbalové turnaje. Letos jsme byli na dvou, na jednom jsme skončili třetí. A co se týče příštího léta, máme přibližnou dohodu se šesti kluby, čtyři si přijedou zahrát s čínskou seniorskou reprezentací. Budeme toho chtít využít, aby si zahrály i se Slavií.

Mluvil jste o dalších evropských velkoklubech. Je tedy možné, že do Prahy budou jezdit týmy jako Juventus či Bayern?

Pro nás je prioritní spolupráce s partnerskými kluby Celtikem Glasgow a Hajdukem Split. Ale už letos jsme tu díky Pavlu Nedvědovi měli mládežnický výběr Juventusu a my jeli do Turína. Probíhá úzká spolupráce s celým vedením, včetně předsedy Juventusu panem Agnellim, který má jakožto šéf Evropské asociace fotbalových klubů velké konexe. Chceme dělat fotbal jako oni. Navíc je možné naši spolupráci rozvést do Německa, Španělska či Velké Británie.

Pojďme k posledním změnám ve vedení Slavie. Proč jste si na dosud neobsazené místo sportovního ředitele vybrali Jana Nezmara, jenž předtím působil v Liberci?

Jan Nezmar je jednoznačně nejlepší sportovní šéf v Česku a my o jeho služby dlouho usilovali. Má všechno, co by měl člověk v jeho funkci mít – měl by to být slušný člověk, měl by mít přehled ve fotbalové problematice a zapadat do sportovní koncepce Slavie, což Jan přesně splňuje. Celá sportovní sekce bude plně v jeho gesci, bude mít zodpovědnost za přestupy. V současné době můžete za stejného hráče dát třicet, ale také sto milionů korun. A je na něm, aby to rozpoznal. I když prostředí v českém fotbale není stoprocentně čisté, on je velice slušný člověk a já mu stoprocentně věřím.

Jakou bude mít ve Slavii náplň práce?

Dosud jsme měli jen krátkodobé cíle jako záchranu klubu, jeho konsolidaci, nákup stadionu či postup do Ligy mistrů. A jen to poslední se nám nepovedlo. Od Jana nyní chci, aby položil základ dlouhodobému cíli na tři až pět let, v čemž bude mít jako sportovní ředitel naprostou volnost. On bude zodpovědný za nákup hráčů, Jaroslav Šilhavý jakožto trenér za zvyšování jejich kupní ceny. Po vzoru Pavla Nedvěda v Juventusu jsme navíc vytvořili funkci zástupce sportovního ředitele, kterou je klubová ikona Jirka Bílek, který byl v týmu, když bojoval o záchranu, i tehdy, když jako kapitán přebíral pohár pro vítěze ligy. Bude fungovat jako kontrolní mechanismus pro Jana Nezmara.

Slavia představila projekt klubového muzea, které za 30 milionů vybuduje uvnitř stadionu v Edenu. Kde se idea založit vlastní muzeum zrodila?

Při návštěvě areálu Juventusu Turín. Tam vybudovali nově komplex, který chceme zkopírovat na české poměry. V březnu či dubnu plánujeme jeho otevření a můžu slíbit, že si na své přijdou nejen fanoušci Slavie, ale i českého fotbalu. Při 125. výročí založení klubu je to skvělý dárek pro fanoušky. Děkuji všem srdcařům, kteří se postarali o unikátní sbírku slávistických reálií.

V rámci zmíněného výročí jste se rozhodli 10. prosince uspořádat galavečer. Na co se mohou fanoušci těšit?

Do Obecního domu přijdou všechny žijící legendy a současní hráči i rodiny hráčů, kteří už jsou ve slávistickém nebi. Součástí přímého přenosu na ČT2 bude vyhlášení dvou hvězdných sestav Slavie, o kterých budou rozhodovat fanoušci. Bude to pocta hráčům, kteří byli kdysi nejlepší nejen na našem území, ale i v Evropě.