Chce to stabilizovat sestavu a začít si věřit, dává Chovanec radu Spartě

Zná ten pocit, když jako trenér sparťanských fotbalistů musí dohánět velkou ztrátu. „Byla to složitá období. Musíte vyhrávat, vyhrávat, vyhrávat a doufat, že ti před vámi občas ztratí,“ říká Jozef Chovanec, legendární sparťanský hráč a později trenér.

Na podzim 1996 převzal tým v průběhu sezony, z poslední příčky po sedmi kolech se tenkrát Sparta probila k titulu.



Jenže tenkrát po třetině soutěže neměla tak velké manko na lídra, jaké nabrala nyní. Po deseti kolech ztrácela šest bodů na Liberec. Současná mezera je obří - patnáct bodů za Plzní.

„Chce to situaci zklidnit, stabilizovat sestavu, aby si hráči věřili. Kádr jsme neměli tak široký, ale vyšlo nám to, že se nikdo nezranil, neměli jsme karty. Nejdůležitější je psychika, aby si hráči věřili. A to do nich musí dostat trenér,“ říká Chovanec, jenž v posledních letech navštěvuje zápasy jako fanoušek.

A vy jste tenkrát věřil?



Upřímně? Bylo to složité, ale hráčům nejde říct, že jim nevěřím. Tenkrát nebyl v lize žádný suverén, bodová ztráta nebyla tak velká.

Když jste byl po letech u mužstva znovu, na podzim 2010 jste na Plzeň po dvanácti kolech ztráceli dvanáct bodů.

Možná to byla podobná situace jako letos. Bodový lídr je jasný, ale že by to válcoval? Horší je, že Sparta získala jen padesát procent možných bodů a to je strašně málo.

Sparta po 10 kolech: Nejhorší umístění

podzim 1996: 10. místo, 13 bodů, 6 bodů ztráta na první Liberec. Na konci sezony titul. Největší manko

podzim 2017: 6. místo, 15 bodů, 15 bodů ztráta na Plzeň.

podzim 2005: 9. místo, 13 bodů, 10 bodů ztráta na Liberec. Na konci sezony 5. místo a triumf v poháru.

podzim 2010: 2. místo, 19 bodů, 9 bodů ztráta na Plzeň. Na konci sezony druhé místo. Nejlepší start

podzim 2013: 1. místo 28 bodů, 4 body náskok na Plzeň. Na konci sezony titul.

podzim 2011: 1. místo, 27 bodů, 8 bodů náskok na Jablonec, 9 na Plzeň a Liberec. Na konci sezony druhé místo za Libercem. Poslední sezony

podzim 2016: 5. místo, 19 bodů, 6 bodů na Boleslav, 4 na Plzeň. Na konci sezony třetí místo.

podzim 2015: 2. místo, 23 bodů, stejně bodů jako první Plzeň. Na konci sezony druhé místo.

podzim 2014: 2. místo, 22 bodů, 1 bod ztráta na Plzeň. Na konci sezony druhé místo.

Lze Plzeň dohnat, jak se vám to před sedmi lety takřka povedlo? Během sedmi kol jste umazali deset bodů, ale pak prohráli vzájemný zápas.

Nejsem u mužstva blízko, neznám ho detailně, nevím, jak to teď v kabině a v klubu funguje, abych o tom mohl zasvěceně mluvit. Co se člověk doslechne, to jsou jen spekulace, jedna paní povídala, to neberu. Ale moc bych klukům přál, aby Plzeň dohnali.

To se nejspíš nepovede. O co Sparta vlastně hraje? Vždyť i na druhou Slavii má velkou ztrátu - osm bodů.

Hráči si musí uvědomit, že hrají za Spartu. To je nejvíc, kam se můžou u nás dostat a nic na tom nemění ani fakt, že teď je Sparta v problémech. Nemůžou hazardovat s přízní diváků. Vždyť kromě kotle jsou všichni na jejich straně. To by se v takovém klubu nestalo nikde na světě. Ti lidé tam chodí a jsou pořád v očekávání, doufají. Hrajete pro ně a jak jim teď asi je?

Přesvědčila vás Sparta jako fanouška?

Nepřesvědčila. Pořád se sice poukazuje na chyby, ale já nevidím, že by se systémově odstraňovaly. Nevidím tam systémové zlepšení z dlouhodobého hlediska.

Kde se stala hlavní chyba?

Za vším bych hledal nepovedený začátek. Nepostoupilo se do Evropské ligy a to s týmem zatřáslo, od té doby se Sparta hledá. Nemáte úspěšný start, nesplnili jste cíl a už se vezete.

Může trenér Stramaccioni propad zastavit? Stačí na to?

Není na to sám. Bylo by strašně laciné to všechno házet na něj. Určitě mužstvo nedal dohromady tak, jak si představoval. Ale zase z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké trénovat v zahraničí. Neznáte prostředí, narážíte na jinou kulturu atd.

Bojíte se, co se Spartou bude?

O klub strach nemám. Sparťanem jsem od roku 1978. Tenkrát jsem přišel a mužstvo předtím postoupilo z druhé ligy, k titulům jsme se dostali až postupně. Ortodoxní sparťani pořád věří. Když se nedaří, tak to oplakávají, hroutí se, ale věří. Samozřejmě, když vezmeme letošní sezonu, tak je to zatím špatné.

Co byste doporučoval?

Na to se mě ptají i fanoušci, zastavují mě na ulici. Pepo, co s tím budeme dělat? To jsou ti, kteří Spartě fandí celý život. Když nejsou výsledky, ovlivní to názory i nálady. Teď samozřejmě slyšíme jen negativa, srdce bolí, ale doufáme.