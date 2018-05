Čeští trenéři mě zrovna nemusí. Potřebujeme kouče, který hráče namotivuje, říká Sýkora

kodaň/praha V listopadu mu bude 70 let, přesto mu řada lidí může závidět jeho elán. A především výdrž. Někdejší elitní hokejový trenér Marek Sýkora komentoval popáté v řadě den co den po dobu tří týdnů na mistrovství světa.

Muž, který se nebojí jít pro kritické slovo daleko, je právě kvůli své nesmlouvavosti u diváků České televize velice oblíben.

Přesto se už loni rozhodl, že s rozborem zápasů o přestávkách šampionátu skončí. Nechal se však i kvůli olympiádě v Pchjongčchangu přemluvit, aby v týmu ČT Sport pokračoval.

Po šampionátu v Dánsku však definitivně svou televizní kariéru ukončil.



„Byl jsem na pěti šampionátech a můžu říct, že to bylo opravdu nádherný. Pro bývalýho hokejistu a trenéra je parádní takhle po kariéře si ještě užít světovej hokej. Akorát mě štve, že když mě na ulici potkávají lidi, že mě považují jen za komentátora. Já jsem si totiž myslel, že jsem byl dobrej trenér,“ řekl v rozhovoru pro Lidové noviny.



Jak si vůbec užíváte popularitu?

Teď nedávno mě potkala babička s vnukem a říkala mu: „Hele, podívej, to je ten pan komentátor.“ A to mě naštvalo. Ale to zlehčuju, jsem opravdu spokojenej, že jsem dostal takovou šanci.

Jak jste se cítil mezi televizními profesionály?

S lidmi z České televize se mi vždycky pracovalo výborně, udělal jsem si mezi nimi kamarády, chovají se ke mně slušně a já k nim taky. Je to velmi náročná práce být sedmnáct dní v kuse od rána do večera na stadionu a já k nim za to chovám velký respekt.

Máte za těch pět let nějakou humornou příhodu z šampionátů?

Na příhody jsem slabej, ale na jednu věc si vzpomínám. Když jsem byl poprvé komentovat na mistrovství v roce 2014 v Bělorusku, tak se mnou kolegové chodili do haly, protože mě tam všichni (pořadatelé) znali z doby, kdy jsem tam trénoval. Tak jsem vždycky prošel bez prohlídky a kolegové pak chtěli taky. Úžasný bylo i pražské mistrovství světa, my jsme hráli pěkně, Kanada tam měla nejlepší mužstvo za poslední léta. Navíc vyšlo i počasí, takže to všechno do sebe sedlo.

Kouč českého týmu Josef Jandač ve čtvrtfinále s USA.

Jste znám jako velký kritik českého týmu. Nepřiděláváte si tím zbytečné problémy?

Můj cíl nebyl tam kritizovat hráče a trenéry, ale vidět to opravdu reálně a nebát se to říct na kameru. Nechtěl jsem se do nich za každou cenu trefovat, jen pojmenovat to, co si o tom myslím. Ano, vím, že trenéři národního mužstva mě zrovna nemusí, Pepík Jandač se na mě tváří nějak divně.

A jak vy sám přijímáte kritiku vaší osoby?

Nevím, jestli jsem něco špatnýho řekl, ale pro mě to není nic podstatnýho, že je na mě někdo naštvanej. Naučil jsem se nesledovat nějaký ohlasy o sobě, nezajímá mě to a možná proto jsem spokojenej. I jako trenér jsem se naučil to nesledovat, protože bych se nedožil tohohle věku, kterej mám.

Právě Jandač nyní povede Magnitogorsk, který jste před 14 lety dovedl ke druhému místu v ruské lize. Už jste o tom spolu mluvili?

Je to sice patnáct let, co jsem tam já přišel, ale pořád si to pamatuju, jako by to bylo dneska. Pepíkovi to moc přeju, je to výborná štace, navíc má velkou kvalifikaci, aby to zvládl, protože si zažil dva roky jako trenér reprezentace. V tom dobrým slova smyslu mu tu závidím, protože to je dobrá adresa, na druhou stranu to tam bude mít těžký. Je to mužstvo, které chce okamžitě úspěch. Navíc sám Pepík říkal, že bude rád, když tam vydrží oba roky z té smlouvy.

Jak se vám vůbec líbily výkony českého týmu?

Z české strany to bylo sympatické vystoupení, hra je moderní, progresivní. Je tam vidět rychlost, forčeking, bohužel ale nezvládáme ty čtvrtfinálový zápasy. Chybí tam na lavičce nějakej větší motivátor asi, kterej hráče víc vyhecuje. Hlavně začátky nepatří k silným článkům našeho mužstva. Kdybych měl možnost, hlasoval bych pro to, aby se stal trenérem týmu Miloš Říha. Má totiž tu schopnost na krátkodobým turnaji udělat s mužstvem výsledek.

A ostatní týmy? Jaký je váš názor na jejich vystoupení?

Vždycky ty šampionáty spojuju s Kanaďany a od nich to nebylo úplně ono. Mám ale dojem, že ten jejich výkon ovlivnila i kvalita ledu, puk se zastavoval a tu hru to kazilo. Oni jsou zvyklí na perfektní ledy a ty tady nebyly. Bylo tady ale zase více než sto hráčů z NHL, což přidalo na atraktivitě šampionátu.

A co říkáte na výkony Švýcarů, kteří málem získali zlato?

Švýcaři zvládli všechny tři zápasy v play off na jedničku pohybově. Myslel jsem si, že vydrží jen třetinu a ti soupeři je rozeberou, ale to se nestalo. Švédové vyhráli všechny zápasy, předvedli skvělou kvalitu, obdivoval jsem, jak hrajou. Naopak jsem čekal trošku víc od těch zámořskejch týmů.