Čeští tenisté jsou blízko blamáže. ‚Bude na nás obrovský tlak, zamotali jsme se do toho sami,‘ říká Rosol

Budapešť (Od našeho zpravodaje) Stovky fanoušků na mobilních tribunách jásaly. Po další překvapivé výhře ještě dlouho vyvolávaly jména tenisových hrdinů. „Gááábor Borsos, Péééter Nagy,“ rozléhalo se dvorcem. Maďarští outsideři otočili nepříznivý stav 0:2 na sety a ve čtyřhře daviscupové baráže přetlačili ostřílený pár Lukáš Rosol, Roman Jebavý.

Češi tak nebezpečně našlapují nad propastí, před nedělními zápasy prohrávají 1:2, od případné blamáže je dělí jediná porážka. Přitom do čtyřhry na kurt nemohli vyslat zkušenější dvojici.



Lukáš Rosol pravidelně nastupuje k duelům v Davis Cupu od roku 2011. Ve 33 letech platí ve výběru nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila k vůbec nejprověřenějším a nejstarším.

Roman Jebavý sice prožil debut v týmové soutěži při loňské baráži v Nizozemsku, nikdo ze současných reprezentantů ale nemá takové deblové zkušenosti jako on.

Devětadvacetiletý tenista objíždí výhradně menší turnaje ve čtyřhře. Letos už vystřídal dvanáct kolegů.

Roman Jebavý (vpravo)

Rosol byl v sobotu třináctým. Přesto se nejednalo o společnou premiéru: oba hráči v minulosti naskočili k pěti utkáním, připsali si tři vítězství a dvě porážky.



Na provizorním kurtu u nákupního centra Lurdy Ház se - pro někoho šťastná - třináctka proměnila v nešťastnou.

Češi měli třetí barážový mač náramně rozjetý: vedli už dva nula na sety. Příležitosti k zisku druhého bodu si vytvořili i ve čtvrté a páté sadě. Leč žádnou proměnit nedokázali.

„Byli jsme favoriti, vůbec jsme je neměli pustit do formy, ve které dohráli zápas,“ láteřil Jebavý po porážce 6:3, 6:4, 1:6, 2:6, 4:6.

A váš pohled, Lukáši?

Směřoval jsem Romana, abychom zahráli ve třetí sadě náš standard. Jenže hodně začalo foukat, tvořily se na kurtu stíny, přestali jsme čistě trefovat míčky. Měli jsme i kopec smůly, ztratili jsme plno zbytečných brejkbolů.

Najdete rozhodující moment celého zápasu?

Lukáš Rosol: Hned na začátku třetí sady nám vzali podání a celé se to sesunulo. Maďaři začali hrát líp, odvážněji, rázem se zlepšili o iks procent a hra na obou stranách se začala vyrovnávat.

Roman Jebavý: Vždy jsme měli první šance, kdy definitivně rozhodnout zápas. Byla obrovská chyba, že jsme je za téměř rozhodnutého stavu pustili zpět do zápasu. Ve třetím setu jim narostla křídla, my šli naopak dolů.

Nagy s Borosem působili v závěru sebevědomým dojmem. Navíc je znovu hnali fanoušci na tribunách.

RJ: Hráli tenis, který - podle výsledků - normálně nehrají. Bylo to nepříjemné, už to vypadalo, že utkání zvládneme...

Romane, pro vás to bylo druhé představení v Davis Cupu. Na výhru stále čekáte. Bolí dnešní porážka daleko víc než ta loňská v Nizozemsku?

Určitě jsme měli získat bod, aby neděle byla výrazně klidnější. Jsem daleko více zklamaný než loni proti Haasemu a specialistovi Middelkoppovi.

Už jste se s kapitánem Navrátilem bavili o složení rozhodujících dvouher?

LR: Ještě jsme to nestihli. Asi nastoupí Jirka (Veselý, týmová jednička) a možná já. Uvidíme.

Od roku 2006, kdy na lavičku českého daviscupového týmu usedl kapitán Jaroslav Navrátil, jste nedokázali nepříznivý stav 1:2 po sobotním deblu otočit.

LR: V neděli to bude obrovský tlak. Nedá se mu vyhnout, musíme se s tím vyrovnat. Zamotali jsme se do toho, ale věřím, že to ještě zvládneme.