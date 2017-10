Čeští obři zuří. Pejsar se Šourem si slibují řežbu, bouchnou už na historické dražbě?

PRAHA Dva velké taháky má v současné době domácí scéna bojových sportů. V MMA (smíšená bojová umění) je to bitva mezi Karlosem Vémolou s Petrem Ondrušem, na kterou dojde 7. prosince v rámci XFN 6 a kteří se na sociálních sítích rozhodně nešetří už nyní. V profesionálním boxu se pak do sebe zaklesli dva plzeňští obři Václav Pejsar a Pavel Šour. Jejich setkání v ringu bude předcházet na české scéně historická událost – dražba.

Ve světě profesionálního boxu jde o vcelku klasickou situaci. Ve chvíli, kdy se zástupci šampiona a jeho vyzývatele nejsou schopni domluvit na podmínkách vzájemného střetu (místo konání, datum, rozdělení financí), určí federace, o jejíž pás se boxuje, že se uskuteční dražba.

Ta většinou funguje tak, že všichni, kdo chtějí duel pořádat (ne vždy musí jít jen o strany obou soupeřů), pošlou do určeného data na sídlo federace obálku s částkou, kterou jsou ochotni investovat a složit na její účet. Ty pak šéf federace před notářem otevře a autor nejvyšší nabídky může začít slavit.

Česká unie boxerů profesionálů (ČUBP) tuto praxi ještě vyšperkovala. Kvůli obrovské rivalitě, která se v Plzni během posledních měsíců vytvořila, bude dražba na souboj o český titul v těžké váze mezi obhájcem Václavem Pejsarem a vyzývatelem Pavlem Šourem konaná 16. října od 16:00 hodin v plzeňském hotelu Marriott veřejná.

„Unie se pro toto řešení rozhodla z důvodu protahujících se jednání mezi potencionálními pořadateli a promotéry, která navíc nenaznačovala možnou dohodu. Zároveň se jedná o transparentní způsob soutěže, neboť se bude jednat o dražební jednání veřejné prováděné licencovanou dražební společností (AZ Dražby a.s.), kdy budou zaručený stejné podmínky i pozice pro všechny zúčastněné,“ řekl pro Lidovky.cz předseda ČUBP Miloš Veselý.

Ten je zároveň taktéž promotérem plzeňské stáje Qwert Boxing, pod jejíž křídla v létě přešel právě Pejsar. Dražby se ale pochopitelně za tuto formaci zúčastní jiný zástupce, dle posledních informací druhý spolumajitel Marek Švajner a také Matouš Rajmont, který je pořadatelem tradičního galavečera v Lucerně. Jeho termín je posledních devět let tradičně 30. prosince.

Zájmy Rajmonta jsou jasné. Tradici bojových sportů v Lucerně obnovil se svým parťákem Miroslavem Pekem, manažerem Pejsara, který ale v létě nečekaně zemřel po autonehodě.



„Chci ten pás obhájit pro Míru. Ještě než se mu stala nehoda, tak už jednal s protistranou a věřil, že Pavla porazím. Věřil mi, stejně jako mi věří můj nový tým. Pro mě jde o více než jen zápas. Je to pro mě srdeční záležitost,“ řekl pro Lidovky.cz třiatřicetiletý Pejsar, který na české půdě ještě neprohrál.

To ale ani jeho soupeř, za kterým stojí dvojice Martin Hadravský a Marek Jelínek. „Na dražbu se neskutečně těším. V zákulisí se mluví o tom, že by mohlo jít o nejdražší zápas v historii českého boxu na domácím území,“ přidal trojnásobný amatérský šampion v supertíze, který dosud v šesti profesionálních duelech vždy slavil.

Částky se v tomto ohledu na domácí půdě nezveřejňují, dle odborného odhadu se dosud točily největší peníze ve dvou soubojích Luboše Šudy s Ladislavem Kutilem (oba vyhrál prvně jmenovaný). V obou případech šlo o zhruba 500 až 600 tisíc korun, které si mezi sebe rozdělili.

I mezi oběma legendami bojových sportů byla obrovská rivalita, byť k sobě zároveň chovali i značný respekt. Ten se ale nyní mezi plzeňskými obry postupně vytrácí. „Dříve jsme byli přátelé, ale to už je pryč. Sportovní rivalita je obrovská. Po zápase možná dáme pivko, ale teď to nehrozí,“ přiznal Šour, který je o dva roky starší než jeho protivník.

„Tohle špičkování rozhodně není hrané. Už se nemohu dočkat, až bude ležet na podlaze ringu u mých nohou,“ kontroval současný český šampion v těžké váze, který má sice menší amatérské, za to ale daleko větší profesionální zkušenosti.

Fakt, že jsou oba rivalové z Plzně ale není hlavním důvodem jejich nevraživosti. Současným klubem Šoura je Atom Gym, kterým prošel před ním také Pejsar. Ten měl po svém boku v minulosti také již zmíněného Jelínka. Prvně jmenovaný pak chce duel na „domácí“ půdě v Plzni, Pejsar naopak preferuje Prahu a galavečer v Lucerně.



„O osobní spory nejde. Jde nám o to, abychom mohli tento zápas ukázat domácímu publiku. Jsme přesvědčeni, že dokážeme vyprodat plzeňskou Lokomotivu pro čtyři tisíce lidí. Jsou to příjmy pro naše město, mládež atd. Je škoda, aby se toho chytil někdo jiný. Plzeňáci by se měli rvát doma, ne v Praze,“ zní z úst Šoura.

„Je to titul mistra republiky, ne mistra Plzně. Jeho straně jde jen a pouze peníze, o nic jiného. V Lucerně je to pochopitelně také o financích, ale v první řadě hlavně o tom, aby se tam boxovalo. Lucerna bude vyprodaná bez tohoto duelu, i s tímto duelem. Navíc tam chce každý boxovat, je podobné, jako kdyby měl herec z regionálního divadla možnost hrát v Národním,“ tvrdí naopak Pejsar.

Ještě jedno pojítko lze mezi oběma najít. Oba měli nabídku na duel s chorvatskou hvězdou amatérského ringu Filipem Hrgovičem, který před týdnem debutoval mezi profesionály a 27. října jej čeká druhý duel. Ten absolvuje naopak proti Šourovi. Mimo jiné i proto, že Pejsarův tým nabídku odmítl.

„Asi to má dobře promyšlené, protože stejně jako ode mne dostane tvrdý knockout. Snad ho Hrgovič nezřídí moc, aby to neohrozilo náš duel. My obě nabídky odmítly, máme jiné priority než pomáhat v ratingu Hrgovičovi,“ pousmál se při zmínce na toto téma český šampion.

Jeho vyzývatel má pochopitelně opačný názor: „Je to velký risk, ale byla to velmi výhodná finanční nabídka. Předpokládáme duel o titul v prosinci, takže bude dostatek času se případně z menších šrámů vyléčit. Je pravda, že jsme napoprvé nabídku odmítli, protože Hrgovič byl debutant a případná prohra by znamenala velký propad v ratingu. Nyní je to naopak. Jsme zhruba na stejné pozici, takže pokud vyhraji, tak mě to pošle do elitní stovky žebříčku.“

Následně svému Pejsarovi jeho ostrá slova s klidem vrátí: „Vencu chci hrozně zbít. A před limitem. Jsem v životní formě.“ Ta už před pár dny podtrhl koláží na sociálních sítích, kde vede Pejsara za ruku coby žáčka do první třídy.

„Obrázek pobavil, stejně jako diskuze pod ním. Každý má své fanoušky, kteří věří jedné, nebo druhé straně. On má větší amatérské zkušenosti, v profi je ale nováčkem, jeho soupeři při vší úctě nestáli za moc. Takže to bude on, kdo půjde do školy profesionálního boxu,“ zareagoval na obrázek Pejsar.

Pokud se na něčem shodnou, pak na tom, že jejich rivalita a pochopitelně i sportovní kvality pomáhají českému profesionálnímu boxu získávat na prestiži. Vlastně poprvé od zmíněných bitev Šuda vs. Kutil je zde střet dvou domácích boxerů, který poutá obrovskou pozornost a který nemá jednoznačného favorita.

„Jsem neskutečně vděčný, že jsem součástí tohoto projektu. Mediální zájem je veliký, což vylepšuje jméno našeho sportu. A to mě nesmírně těší,“ tvrdí upřímně Šour. „Moc se na tu dražbu těším, je to něco nového, zvyšuje to povědomí o boxu,“ přidává se Pejsar.

Pokud si ale můžete být něčím jistí, v pondělí odpoledne si takto notovat rozhodně nebudou. Naopak z mnohých náznaků se dá vycítit, že si oba kohouti mohou vjet do vlasů již v honosných prostorách luxusního plzeňského hotelu.

Ten se tak může těšit na pořádnou bouři více jak metrákových chlapů, kteří si v současnosti nemohou přijít na jméno a zároveň momentálně dělají svému sportu reklamu, jakou ten nepamatuje a jaká je obvyklá spíše v zámoří či na britských ostrovech…