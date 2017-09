Čeští kajakáři mají hned na úvod MS zlato, kanoistky získaly bronz

pau Čeští reprezentanti vstoupili do mistrovství světa ve vodním slalomu dvěma medailemi v hlídkách. Titul obhájili kajakáři, kteří ve francouzském Pau triumfovali v sestavě Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a Vít Přindiš. Bronzovou medaili získaly kanoistky Tereza Fišerová, Monika Jančová a Eva Říhová.

Prskavec, Tunka a Přindiš zahájili světový šampionát stejně povedeně jako červnové mistrovství Evropy, kde rovněž nenašli přemožitele. Francouzům k titulu nepomohla ani výhoda domácího prostředí.

Stejně jako česká trojice měli dvousekundovou penalizaci za Tunkův dotek branky a trať projeli o sekundu pomaleji.

„Myslím, že jsme předvedli přesně to, co jsme si řekli. To, že ‚Tuňák‘ trochu chyboval, tak to se někdy stane. Myslím si, že je super, že to vyšlo,“ uvedl v tiskové zprávě Prskavec.



Ve zlaté české sestavě se od MS 2015 změnil jeden závodník, místo stříbrného olympijského medailisty z roku 2012 Vavřince Hradilka nastoupil letošní vítěz Světového poháru Přindiš.



„Jeli jsme z posledního místa, takže jsme v cíli věděli, jak jsme dojeli, a to je to nejlepší, co může být,“ pochvaloval si tento osmadvacetiletý kajakář.

Kanoistky připravily o lepší výsledek tři šťouchy

Jednu změnu v sestavě od posledního MS měly také kanoistky, u kterých zkušenou Kateřinu Havlíčkovou (dříve Hoškovou) nahradila mladičká Eva Říhová.

Po druhém místě z posledního MS získaly tentokrát bronz. Kvůli šesti trestným sekundám nestačily na bezchybné Britky a Australanky.

„Myslím, že jsme to dobře zvládly a hezky jsme se střídaly celou jízdu. Každá jsme si dala jednoho šťoucha, takže si nemůžeme nic vyčítat. Za mne spokojenost,“ shrnula průběh závodu Fišerová.

Kajakářky na rozdíl od kajakářů na dva roky starý světový titul nenavázaly.

Z londýnské sestavy zůstala jen Kateřina Kudějová, místo Štěpánky Hilgertové s Veronikou Vojtovou si tentokrát místo v reprezentaci vybojovaly Karolína Galušková a Amálie Hilgertová.

V Pau obsadily šestou příčku s bezmála šestisekundovou ztrátou na vítězné Němky. O medaili je připravily čtyři trestné sekundy.

Desátí skončili kanoisté Matyáš Lhota, Vítězslav Gebas a Michal Jáně. Poslední čtvrtou příčku obsadili deblkanoisté, jejichž kategorie byla po vyřazení z olympijského programu málo početně obsazena.

Hlídky vedle českého týmu sestavili jen Francouzi, Němci a Slováci, kteří v tomto pořadí obsadili stupně vítězů.

Další tři medaile v hlídkách přidali čeští sjezdaři. Mistryněmi světa se staly kanoistky, které jako jediné dokázaly narušit nadvládu domácí Francie, jež ovládla všechny zbývající kategorie.

Dotírali na ni také čeští kanoisté, kteří skončili druzí se ztrátou pouhých sedmi setin sekundy. Stříbro za Francií vybojovali i čeští deblkanoisté.