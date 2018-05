Čeští hokejisté chtějí zaskočit nabušenou sbornou. Krejčí a Pastrňák možná hrát budou

Kodaň Čeští hokejisté se pokusí dnes večer na mistrovství světa v Kodani překvapit suverénní Rusko a rozšířit sbírku čtyř bodů z dosavadních tří zápasů. Svěřenci trenéra Josefa Jandače nastoupí proti úřadujícím olympijským vítězům v brance s Davidem Rittichem. Zápas můžete od 20:15 hodin sledovat v naší podrobné on-line reportáži.

„David Rittich se nám líbil, jak odchytal utkání proti Rusku v Pardubicích na Českých hrách. To je jeden z důvodů. Dalším je, že Rusové dobře znají Pavla Francouze a Davida tolik ne. Proti Bělorusku by měl nastoupit Pavel Francouz,“ prozradil asistent trenéra české reprezentace Jiří Kalous plány s brankáři pro čtvrteční a páteční duely.



Další sestava se bude ještě odvíjet i od toho, zda se do ní zařadí plánované posily z Bostonu David Krejčí a David Pastrňák hned po příletu. „Nikdy úplně nevylučujeme nic. Nepředpokládám, že by (proti Rusku) zasáhli, ale třeba projeví přání hrát. Budeme to řešit opravdu aktuálně podle stavu,“ doplnil Kalous.

Změnit by se podle něj mohlo složení obranných dvojic. „Trošinku nám nepasovala dvojice Filip Hronek a Libor Šulák. Oba jsou hodně ofenzivní a hodně rozvážejí puky. Jsou to stejné typy obránců, tam je možné, že ještě prohodíme nějaké beky. Ještě se o tom pobavíme. Myslím si, že začneme na sedm beků. Dostanou se víc do tempa, jsou zatažení víc v zápase a výkon je lepší,“ doplnil Kalous.



Předpokládaná sestava ČR Rittich - Gudas, Moravčík, Šulák, Polášek, D. Sklenička, Hronek, Jordán (Krejčík) - Hyka, Faksa, Červenka - Řepík, Plekanec, D. Kubalík - Nestrašil, Nečas, Jaškin - Chytil, Horák, Kousal.

Sborná, která má v kádru 14 majitelů zlata z Pchjongčchangu a 12 z nich je na soupisce, prochází turnajem zatím bez zaváhání. Neztratila ani bod a ještě neinkasovala. Porazila postupně Francii a Rakousko shodně 7:0 a Bělorusko 6:0.

„Výsledky hovoří samy za sebe. Víme, že Rusové mají samozřejmě velmi kvalitní tým, patří k favoritům turnaje, ale na druhou stranu jsme si dokázali, že se s nimi dá hrát. Určitě do toho nejdeme s nějakou poraženeckou náladou. Chceme je porazit, i když víme, že to bude těžké. Zápas začíná 0:0 a já si myslím, že každý soupeř je k poražení,“ prohlásil Kalous.

V zápasech se Slovenskem (3:2 v prodloužení), Švédskem (2:3) a Švýcarskem (5:4 po samostatných nájezdech) už český výběr poztrácel pět bodů. „Musíme hrát tak, abychom pro ně byli hodně těžkým soupeřem, chceme manažovat hru tak, abychom měli šanci uspět. Chceme hrát hodně dobře do obrany a rychlé brejky. Když to půjde, tak forčekovat. Věřím, že by se to utkání mohlo povést zvládnout dobře,“ podotkl Kalous.

Češi se chtějí vyvarovat vyloučení a zlepšit hru v oslabení, protože dosud inkasovali šestkrát z 13 přesilovek soupeřů. S úspěšností 53,85 procenta jsou druzí nejhorší na turnaji. „Musíme vyhazovat kotouče, které máme pod kontrolou. Druhá věc je předbrankový prostor, tam jsme byli málo důrazní. Musíme to líp čistit,“ doplnil Kalous.

Češi s Ruskem vyhráli jediný z posledních devíti vzájemných zápasů, a to před necelými třemi týdny na Carlson Hockey Games v Pardubicích 2:1. Na velkých turnajích vyhrála sborná poslední dva vzájemné duely shodně 3:0 - loni ve čtvrtfinále MS v Paříži i v únoru na olympiádě. Češi předtím stejným výsledkem uspěli na MS v Moskvě v roce 2016.



Jubilejní stý zápas v reprezentaci sehraje centr Tomáš Plekanec. „Je to samozřejmě hezký pocit. Hokej mě baví, já si to užívám a snažím se užít si každý zápas,“ prohlásil Plekanec.