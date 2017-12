Olympijská premiéra se nekoná. Curleři prohráli rozhodující utkání s Dánskem

PLZEŇ Čeští hráči curlingu si účast na olympijských hrách v Pchjongčchangu nevybojovali. Tým skipa Jiřího Snítila prohrál v napínavém duelu play off dodatečné olympijské kvalifikace v Plzni s Dánskem těsně 2:4.

České reprezentační týmy si tak premiérovou účast na olympijských hrách v curlingu nezajistily. Ženy skončily v Plzni čtvrté po základní části a do tříčlenného play off o dvě účastnická místa se nedostaly.



„Hrozně moc to mrzí a asi mi ještě dojde, jak blízko jsme byli, ale i jak daleko. Do zápasu jsme dali všechno. Snažili jsem se a nevyšlo to o kousek,“ řekl Jiří Snítil, s kterým hráli jeho mladší bratr Martin, Lukáš Klíma a Jindřich Kitzberger.

Kvalifikační turnaj v curlingu o postup na OH v Pchjongčchangu 2018 v Plzni: Play off: Muži: Itálie - Dánsko 6:5, ČR - Dánsko 2:4. Ženy: Dánsko - Itálie 5:4.

Snítilův tým už před čtyřmi lety došel v kvalifikaci do play off, ale v Německu tehdy neuspěl. Nyní měl další šanci, ale Dánové byli nad jeho síly.

První dva endy skončily bez bodu. Hráči se oťukávali a žádný z týmů se nepouštěl do ofenzivy. Ve třetím získali soupeři bod, ale dali tím výhodu Čechům. „Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!“ křičeli fanoušci na tribuně haly Košutka.

Čtvrtý end přinesl útočnější pojetí domácích a vypadalo to na zisk dvou bodů, ale poslední Snítilův kámen se neudržel v kruzích. „Nezatočil, bylo to rychlejší a vyrolovali jsme ven,“ popsal Snítil, proč bylo „jen“ vyrovnáno na 1:1. Dánský skip Rasmus Stjerne naopak poté trefil pokus přesně a v polovině Češi prohrávali 1:3.

Snítilovi se nepodařilo získat dva body ani v šestém endu. „Můj hit přetočil a jejich defenziva byla přesná,“ řekl. Dvakrát během utkání kroutil hlavou. „Ten kámen prostě funguje jinak,“ bylo slyšet v mikrofonech. „Měli jsme problém se čtením ledu. Asi vlivem nervozity jsme se prali s délkami a na hitech to udělá, že kámen nedotočí, přetočí a to jsou drobné chyby, které stojí vítězství,“ uvedl po zápase.

Sedmý end Češi úmyslně vynulovali a zaútočit chtěli v osmém, ale neuspěli. Dánové seřadili na kruzích tři kameny těsně za sebou. Snítil je sice jednou ranou dostal pryč, ale neudržel tam svůj kámen a posledním snížil na 2:3.

Dánové hráli přesně a bez chyb. V devátém endu si situaci pohlídali, Čechům se soupeře nepodařilo dostat pod tlak a navíc měl v posledním endu výhodu dohazování. V koncovce desátého Snítil posledním kamenem vykřesal naději, ale Stjerne ukázal pevnou ruku a poslal poslední kámen utkání přesně do středu. „To byl olympijský kámen a dokázal, že je borec,“ ocenil Jiří Snítil výkon Stjerneho.

Tři stovky fanoušků vytvořily domácím hráčů bouřlivé prostředí, které zažili poprvé v kariéře. „Fanoušci nás táhli i v situacích, kdy to nebylo úplně snadný,“ děkoval Jiří Snítil za podporu. „Atmosféra byla neuvěřitelná. Táhlo nás to dopředu a přál bych každému curlerovi, aby si to jednou užil,“ doplnil Kitzberger.

Dánsko a Itálie v turnaji mužů na olympiádě doplní Kanadu, Švédsko, USA, Japonsko, Švýcarsko, Británie (Skotsko), Norsko a Koreu.

V soutěži žen jako první postoupila favorizovaná Čína, která v sobotu porazila Itálii 11:4. Druhé místo si zajistilo Dánsko po dnešní výhře nad Itálií 5:4. Italky a Dánky v ženském olympijském turnaji doplnily Kanadu, Rusko, Švýcarsko, Británii (Skotsko), USA, Švédsko, korejský výběr a Japonsko.