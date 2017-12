Čeští curleři kousek od historie. Stále mají šanci postoupit na olympiádu

Plzeň Čeští hráči v curlingu mají šanci vybojovat historickou účast na olympiádě. Tým skipa Jiřího Snítila skončil po základní části v dodatečné kvalifikace v Plzni třetí a v neděli bude od 16:00 hodin hrát o postup na hry v Pchjongčchangu proti poraženému z duelu Dánsko - Itálie. Ženy se do play off nedostaly.

České týmy na olympijských hrách v curlingu ještě nikdy nestartovaly. Snítil už před čtyřmi lety došel v kvalifikaci do play off, ale v Německu tehdy neuspěl.



„Nemám slov. Paráda, byl to naprosto úžasný zážitek vyhrát doma před plným publikem. Nikdy jsem to nezažil a jsem z toho úplně dojatý. A navíc je to vlastně naše třetí olympijská šance. Tak snad bude platit do třetice všeho dobrého,“ řekl Snítil.

V Plzni potřebovali muži v posledním utkání vyrovnané základní části porazit Nizozemce, což se jim povedlo v poměru 8:4. „Po páteční prohře měl tým mítink a dostali jsme hrozně za vyučenou. Až jsem si říkal, že se na to vykašlu, že dvacet let hraju curling a stejně jsem ho nepochopil. Ale očividně to fungovalo a proti Holanďanům jsme hráli moc pěkně,“ řekl Snítil.



K postupu ale navíc potřebovali, aby Rusko zdolalo Čínu. Tento duel byl po osmém endu nerozhodný 5:5. Snítil a spol. sledovali s napětím závěr, v kterém Rusové rozhodli o výhře 8:5 trojkou v devátém endu. V závěrečném endu už dobrou obranou nedovolili Číně skórovat a pomohli Čechům.

Po zkušenosti z minulé kvalifikace připadá Snítilovi lepší hrát až druhý zápas o olympiádu. „Protože prohrát první zápas a být úplný kousíček od olympiády, a najednou mít před sebou další celý zápas proti někomu, kdo je odpočatý, je hrozně těžké. Navíc je tam strašně málo času na regeneraci a je to i psychicky těžké,“ řekl Snítil. Spíš si přál za soupeře Italy. „Dánové mají lepší tým,“ řekl.

Ženy v kvalifikaci skončily čtvrté a do tříčlenného play off o dvě účastnická místa nepostoupily. Tým skipky Anny Kubeškové měl po základní skupině tři výhry a stejný počet porážek. K účasti v play off potřeboval, aby dnes Finky překvapily Dánsko, ale to se nestalo.

Dánky vyhrály 9:3 už po osmém endu a o účast na únorových hrách budou v neděli bojovat s Itálií. Jako první postoupila na olympiádu Čína, která ve večerním úvodním zápase play off porazila Italky jasně 11:4.