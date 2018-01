Čeští biatlonisté skončili ve štafetě osmí, počtvrté slaví v Rupholdingu Norové

Ruhpolding Čeští biatlonisté Ondřej Hošek, Michal Krčmář, Michal Šlesingr a Ondřej Moravec skončili osmí ve štafetě v Ruhpoldingu. Vyhráli Norové, kteří štafetový závod Světového poháru v tomto německém středisku ovládli počtvrté za sebou. Jejich finišman Johannes Thingnes Bö na závěrečném úseku porazil o zhruba 25 sekund Francouze, třetí skončili Rusové.

V aktuálním ročníku SP měli čeští biatlonisté za sebou dvě nevydařené štafety, v Hochfilzenu byli osmnáctí a minulý týden v mlze v Oberhofu vůbec nedojeli. Stejně jako před týdnem trenéři nasadili dvaadvacetiletého Hoška, tentokrát na první úsek. Nováček mezi elitou třikrát dobíjel a také vinou pomalejšího závěrečného kola předával devatenáctý se ztrátou 47 sekund na čelo.



SP v biatlonu v Ruhpoldingu Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Birkeland, T. Bö, Svendsen, J. Bö) 1:13:11,1 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Francie (Desthieux, Fillon Maillet, M. Fourcade, Guigonnat) -24,9 (0+6), 3. Rusko (Volkov, Cvetkov, Babikov, Šipulin) -53,4 (0+4), 4. Německo -1:26,5 (0+10), 5. Rakousko -1:39,8 (0+6), 6. Švédsko -1:50,6 (0+6), ...8. ČR (HOŠEK, KRČMÁŘ, ŠLESINGR, MORAVEC) -2:15,1 (0+9).

Hošek uznal, že se při položce vestoje nechal unést. „Střílel jsem to trochu rychleji než normálně, tím vznikly ty chyby. Pak jsem si to pohlídal,“ řekl České televizi. Trenér mužského týmu Michael Málek jeho výkon hodnotil pozitivně. „Myslím si, že ten úsek zvládl,“ poznamenal.

Pak už v českých barvách nastoupili závodníci, kteří byli v elitní desítce ve středečním vytrvalostním závodu. Krčmář ale ještě očekávanou stíhací jízdu nezahájil. Vleže potřeboval na pět terčů všech osm dostupných nábojů a nabral další půlminutu. „Tam byla nešťastně udělaná první poloha. Pak ještě nedobil. Tam jsme ztratili další velkou část,“ komentoval jeho výpadek Málek. Vestoje už Krčmář střílel čistě a předával jako osmnáctý.

O deset míst dopředu posunul českou štafetu Šlesingr, který Moravcovi předával jako osmý v kontaktu se sedmým místem. V cíli litoval, že netrefil poslední dvě rány vestoje a musel dobíjet. „Nechtěl jsem tam strávit moc času, tak jsem to trochu risknul, o to víc času jsem strávil s tím dobíjením. Nechtěl jsem to mít jednu na jednu,“ uvedl. Při střelbě vestoje se dnes necítil příliš jistě. „Člověk se snažil trochu stahovat na trati, a pak se to asi projevilo,“ dodal.

Finišman Moravec jednou chyboval vestoje, kde ale musel kvůli špatnému přebití dvakrát ručně dobíjet. Kvůli tomu ztratil kontakt s Fredrikem Lindströmem ze Švédska a dojel osmý.

Norové podobně jako další přední týmy v posledním testu před ZOH nastoupili v nejsilnější sestavě a Bö se postaral o jejich triumf. Do závěrečného úseku vyjížděli Norové společně s Italy a vedoucími Francouzi, kterým na třetím úseku smazal více než čtyřicetisekundovou ztrátu Martin Fourcade.

Emil Hegle Svendsen, který jel dnes třetí úsek, byl členem vítězné norské štafety pojednadvacáté. Vyrovnal se tím Němci Svenu Fischerovi na pátém místě mužských historických tabulek v počtu štafetových výher v SP.