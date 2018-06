Český zmar. Tenisté jsou po druhém kole ze hry, nejlepší z nich uhrál jen pět gamů

PAŘÍŽ (OD NAŠEHO ZPRAVODAJE) Dámy a pánové, servíruje se lekce z tenisu nejvyšší kvality. „Takový zápas hráči ukáže, kde je a jak na tom je,“ uznal Adam Pavlásek poté, co ho ve 2. kole Roland Garros vyřadil dvanáctý hráč světa Diego Schwartzman – 1:6, 3:6, 1:6. „Diego je motorová myš,“ ocenil vítěze poslední Čech v mužské dvouhře.

V Paříži rozhodně zažil povedené dny: Pavlásek prošel třemi koly kvalifikace a pak zvládl i úvodní mač hlavní soutěže. Jenže následně přišel poněkdu jiný protivník. I jiná forma.



„Vůbec jsem neservíroval. Bez podání se proti takovému soupeři hraje těžko. Diego všechno vrátí, je to motorová myš, dělá minimum chyb,“ uvedl.

„Je na hlavu, když musíte hrát bez chyb a ještě winnery. Škoda. Věřil jsem, že ho můžu potrápit.“

I tak jste Čechem, který na Roland Garros 2018 došel nejdál.

Což je podle mě smutné, že je to ve druhém kole. Ale myslím, že kluci formu zpátky dostanou.

Tomáš Berdych při utkání prvního kola French Open.

Čím to, že Česko aktuálně produkuje tolik špičkových tenistek, nikoli však tenistů?

Otázka, na kterou bych strašně rád odpověděl, ale sám nevím, kde ti hráči jsou – nebo nejsou. Nic proti ženskému tenisu. Když porovnáte výkonnosti, je to samozřejmě jiné, ale to nechme bokem. Máme asi ne hodně, ale pár šikovných hráčů, jenže nevím, jestli práce s nimi není dostatečná, nebo pro to oni sami nedělají maximum. Sám vím, o čem mluvím. Když jsem byl mladý, taky jsem to celkem flákal.

Kolik vašich vrstevníků vydrželo?

Teď jsme to zrovna s někým z mého ročníku řešili. Napočítali jsme strašně málo těch, co obecně hrají, a minimum na solidní úrovní. Jestli jsme tři, tak já, Šafránek, Jaloviec, kteří se někde motáme. Půlka jsou trenéři a u zbytku ani nevíme, co dělají.

Co je teď metou pro vás? Hrát pravidelně hlavní soutěže na grandslamech?

Tím, co jsem dokázal hrát za tenis, si nemůžu dávat malé cíle. Musím chtít minimálně uhrát kolo. Na druhou stranu je třeba stát nohama na zemi. Mohl bych říkat, že bych chtěl hrát čtvrtfinále, ale to zase buďme upřímní. Základ je pro nás všechny se kvalifikovat. Ale věřím, že mám výkonnost, abych první kola vyhrával.

Je duel proti světové dvanáctce tím, co člověka přinutí k další práci?

Samozřejmě, takový zápas ukáže hráči, kde je a jak na tom je. Těšil jsem se, že dokážu prodat hru, kterou předvádím a třeba ho potrápím. Je škoda, že jsem to nedokázal. Na druhou stranu je to skvělá zkušenost a motivace, abych s podobnými hrál častěji. A s lepšími výsledky.

Hodně jste se v závěru snažil odvrátit skóre 0:6?

Kanár je v tenisu ostuda, i když se to občas taky stane. Nebylo k němu úplně daleko, měl tři mečboly, ale snažil jsem se dělat maximum. Na druhou stranu – jestli to skončí 1:6, nebo 0:6, to už je ve finále celkem jedno.