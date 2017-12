Český ústup z pozic pokračuje. Nejlepší z biatlonistů byla ve stíhačce dvacátá Vítková

Muži - stíhací závod: 1. M. Fourcade (Fr.) 30:12,2 (1 tr. okruh), 2. Fak (Slovin.) -40,8 (2), 3. Fillon Maillet (Fr.) -42,1 (2), 4. Svendsen (Nor.) -49,7 (3), 5. Lindström (Švéd.) -50,2 (3), 6. Birkeland (Nor.) -58,2 (1), 7. Eberhard (Rak.) -1:03,2 (3), 8. Šipulin (Rus.) -1:03,9 (2), 9. S. Fourcade (Fr.) -1:05,1 (1), 10. Lesser (Něm.) -1:07,1 (6), ...22. Moravec -2:05,7 (1), 32. Krupčík -2:38,2 (2), 37. Šlesingr -3:04,0 (4), 39. Krčmář -3:06,2 (3).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 162, 2. Fillon Maillet 131, 3. J. Bö (Nor.) 118, 4. Svendsen 116, 5. Fak 114, 6. T. Bö (Nor.) 103, ...33. Moravec 30, 38. Šlesingr 22, 45. Krupčík 9, 52. Krčmář 2.