Český souboj v Madridu. Kvitová vyzve v boji o finále ‚mstitelku‘ Plíškovou

MADRID Tenisový turnaj v Madridu má jistou českou finalistku. V semifinále se v pátek od 20:00 utkají dvě letošní nejlepší antukářky Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou. Obě už na klouzavém povrchu vyhrály devět zápasů v řadě. Karolína Plíšková dnes porazila ve čtvrtfinále poprvé na WTA Tour světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska po výhře 6:4, 6:3. Kvitová ve večerním duelu přehrála Rusku Darju Kasatkinovou 6:4 a 6:0.

Sedmkrát se dosud potkaly Karolína Plíšková a Simona Halepová na ženském okruhu WTA. Šestkrát slavila 168 centimetrů vysoká Rumunka.



„Je to úžasný pocit po těch šesti porážkách. Myslela jsem, že ji snad nikdy neporazím. Výborně jsem podávala a všechno mi vycházelo. Bylo to perfektní, zápas byl dobrej,“ pochvalovala si Plíšková.



Jenže v Madridu vládla její šestadvacetiletá vrstevnice z Loun. Ovšem nikoliv zcela od začátku. Světová jednička se rychle dostala do vedení 2:0, jenže Plíšková se vzpamatovala, srovnala na 2:2 a soupeřce následně sebrala podání znovu za stavu 4:3.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka) Muži (dotace 7,190 930 eur) Dvouhra - 3. kolo: Edmund (Brit.) - Goffin (8-Belg.) 6:3, 6:3, Lajovič (Srb.) - Del Potro (4-Arg.) 3:6, 6:4, 7:6 (8:6), Anderson (6-JAR) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 7:6 (9:7), Shapovalov - Raonic (oba Kan.) 6:4, 6:4 Ženy (dotace 6,685 828 eur) Dvouhra - čtvrtfinále: KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (6-ČR) - Halepová (1-Rum.) 6:4, 6:3, KVITOVÁ (10-ČR) - Kasatkinová (14-Rus.) 6:4, 6:0, Garciaová (7-Fr.) - Suárezová (Šp.) 6:2, 6:3, Bertensová (Niz.) - Šarapovová (Rus.) 4:6, 6:2, 6:3. Čtyřhra - čtvrtfinále: SESTINI HLAVÁČKOVÁ, STRÝCOVÁ (2-ČR) - Čchan Jüng-žan, Matteková-Sandsová (5-Tchaj-wan/USA) 6:4, 1:6, 10:6.



Vedení už vytáhlá Češka nepustila, Halepové nepomáhaly ani rady od kouče Darrena Cahilla a její trápení pokračovalo také ve druhé sadě.

Plíšková skvěle servírovala, trefovala údery do rohů kurtu, navíc přidala na svoji výšku i kvalitní pohyb. Hned ve třetí hře druhého setu sebrala Rumunce potřetí v zápase podání a mířila za vítězstvím.

Z této cesty nevykolejila ani šestá hra. V ní vedla Halepová 30:0, jenže další čtyři míčky patřily soupeřce (jednou Plíškové pomohlo i „prasátko“). Zlomená Halepová si ještě jednou povolala na kurt svého kouče, zápas ale prohrála po 69 minutách čistou hrou při svém podání.

Česká tenistka se tak neoblíbené antukové specialistce pomstila na jejím nejlepším povrchu za dvojče Kristýnu a zároveň zapsala na povrchu z drcené cihly devátou výhru v řadě. „Jsem ze svých výkonů a téhle šňůry na antuce pořád překvapená,“ řekla k této sérii svěřenkyně kouče Tomáše Krupy.

„Přitom jsem měla (v Madridu) těžké vylosování. Kdybych znala soupeřky dopředu, řekla bych si, že jedno kolo bude skvělý, a teď jsem v semifinále. Vždycky jsem si říkala, že by mi to tady mělo vyhovovat,“ uvedla Plíšková, jež na španělské antuce vyřadila i bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou z Běloruska a vítězku US Open Sloane Stephensovou z USA.

Kvitová strávila na kurtu jen lehce přes hodinu

Kvitová, vítězka turnaje v Madridu z let 2011 a 2015, hrála s dvacetiletou Kasatkinovou poprvé a zápas měla pod kontrolou. Za stavu 5:3 sice první set nedopodávala, ale pak získala razantní hrou sedm her v řadě. Nastřílela 26 vítězných úderů, soupeřka jen šest, a zvítězila za hodinu a pět minut.