Český fustal smutní. Šéf Sparty Větrovský po kolapsu prohrál boj o život

PRAHA Takřka dva měsíce bojoval Zdeněk Větrovský, prezident futsalové Sparty, o život po náhlém kolapsu během prvoligového zápasu s Plzní. V neděli ale klub uveřejnil smutnou zprávu: Větrovský ve věku 74 letech zemřel.

Bylo úterý 5. září, futsalová Sparta, jež před novou sezonu odstartovala ambiciózní projekt a přivedla spoustu zvučných posil, hrála s Plzní. Chyběly čtyři minuty do konce druhé půle, stav byl nerozhodný 4:4, když náhle Větrovský zkolaboval na tribuně.



Přítomný lékař konstatoval srdeční příhodu a začal okamžitě s resuscitací, do které se zapojili i členové záchranky, jež dorazila zhruba za třináct minut.

„Je to strašně smutná událost, nevím, co k tomu říct. Náš prezident je skvělý člověk a přejeme mu, aby to dobře dopadlo,“ říkal tehdy zastřeným hlasem Jaromír Blažek, ředitel futsalové Sparty a někdejší fotbalový reprezentant a gólman Sparty.

V neděli kolem poledne ovšem oficiální twitterový účet futsalové Sparty oznámil smutnou zprávu, že ráno Větrovský na následky svého kolapsu zemřel.