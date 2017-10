Český box slaví. Junior Gorol si zajistil minimálně bronz z mistrovství Evropy

ANTALYA Ostravský boxer Mirek Gorol postoupil ve středu do semifinále mistrovství Evropy juniorů ve váze do 56 kg, čímž si zajistil minimálně bronzovou medaili, když ve čtvrtfinále porazil hladce 5-0 na body Poláka Dominika Harwankowskiho. Pro český box zajistil v této věkové kategorii první evropskou medaili po osmi letech. V dalším duelu narazí na Rusa Alexeje Kiseleva.

Stříbrný z mistrovství Evropy kadetů z roku 2015 přijel do Turecka s medailovými ambicemi a ty zatím bez problémů naplňuje.

Gorol nejprve ve vyřazovacím souboji zdolal těsně 3-2 na body skvěle připraveného Itala Daniela Oggiana, v osmifinále ale už neměl slitování se Skotem Johnem Caseym, kterého zničil během úvodního kola.

A podobně suverénně si nakonec vedl také ve středečním čtvrtfinále proti Harwankowskimu. Po opatrnějším začátku dominoval díky svým rychlým nohou a nebezpečné zadní ruce. Podobně si vedl také v kole číslo dvě, kde byl od jeho poloviny lepší, šikovnější, skvěle pracoval v obraně, ze které navíc dokázal přecházet do rychlých kontrů.

V závěru kola pak byl Polákovi stržený bod za stahování soupeřovy hlavy a bylo jasné, že pro svůj triumf by musel Gorola v poslední tříminutovce přejet rozdílem třídy.

K tomu nedošlo, naopak, po dalším odečtu bodu za opakovaný úder po stopu už si český talent, který má za sebou již zkušenosti z nejvyšší domácí seniorské soutěže, postup do semifinále s přehledem pohlídal.

V něm narazí v pátečním odpoledním programu na Rusa Alexeje Kiseleva, mistra Evropy 2012 ještě v kategorii školní mládeže. O rok později vybojoval na stejném šampionátu bronz.

Gorol je v semifinále juniorského ME jediným českým zástupcem, jelikož mezi nejlepší osmičkou neuspěl Pavel Jan ve váze nad 91 kg. V duelu s Řekem Vagkanem Nanitzanianem byl sice v prvním dějství horším boxerem v ringu, veřejné napomínání od ruského sudího s příznačným jménem Sergej Krutasov za věšení se na soupeře bylo více než přísné.

Stejně jako diskvalifikace za dvojí zopakování tohoto prohřešku hned v úvodní minutě kola číslo dvě, kterou český pořízek oplakal. V pátek dostane Gorol šanci se za svého kamaráda pomstít.

Od rozdělení federace vybojovali čeští juniorští boxeři na mistrovství Evropy dosud tři medaile, naposledy v roce 2009 zásluhou Dušana Chromého ve váze do 48 kilogramů. Dva roky před ním bral stejný kov Zdeněk Chládek (do 64 kg), v roce 1995 byl stříbrný Lukáš Konečný (ve váze do 60 kg).

Českoslovenští boxeři vybojovali cenných kovů dvanáct, hned čtyři z nich na šampionátu v roce 1990, který se konal v Ústí nad Labem. Na zlato ale ani oni nedosáhli, vedle devíti bronzových medailí získali ještě tři stříbra.