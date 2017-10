Česko-slovenská válka v kleci. Kincl má vzkaz pro Borárose: raději prohrát, než dopovat

PRAHA Ještě neodezněla rezonance z turnaje GCF: Noc legend MMA, kde se na přání syna ještě jednou v oktagonu objevil český gladiátor desetiletí Michal „Háša“ Hamršmíd, a už je tu další lahůdka pro milovníky smíšeného bojového umění (ultimátní zápasy). V pardubické Tipsport Arena se v sobotu do sebe zaklesnout zápasníci v rámci XFN 5. Několik pikantních bitev pak vyšperkuje hlavní zápas večera – Patrik Kincl vs. Muhammad Sayah.

Když se podsaditý Francouz s africkými kořeny představil v Česku naposledy, bylo z toho pořádné pozdvižení. Šestadvacetiletý náhradník si na Oktagon 3 – Open Air v Praze na Štvanici poradil s hvězdou této ligy, pětadvacetiletým Slovákem Gáborem Borarosem.

Ten prohru těžko kousal a po jeho následném videu se do něj pustila česká hvězda ACB, Patrik Kincl. Ten dokonce s promotérem XFN Petrem Karešem nabídl Borarosovi a jeho zástupcům vzájemný souboj.

K němu ale nedošlo. A tak to hradecký bijec vzal hezky od lesa. Pro comeback na české půdě, kde naposledy bojoval 11. října 2014, poslal pozvánku na vzájemný střet do Roubaix. A Sayah nabídku přijal.

„Je to ve své podstatě hodnotnější soupeř než Gábor, protože ho porazil. Poprvé jsem ho viděl živě bojovat v Česku před třemi lety, kdy prohrál těsně na body se slovenskou jedničkou Matúšem Lainczem. Je to nepříjemný soupeř, ale věřím si. Kdyby ne, tak ho nevyzývám,“ svěřil se osmadvacetiletý zápasník ve velkém rozhovoru pro deník Sport.

Patrik Kincl. Gábor Boraros.

V něm se několikrát do Borarose pořádně opřel. Vadí mu, že mediální pozornost slovenského ranaře je větší, než jaké jsou jeho schopnosti.



„Dostává se mu větší pozornost než spoustě dalších kluků, kteří makají poctivě a hlavně čistě,“ tvrdí Kincl, který se sám českým fanouškům v poslední době nejvíce připomněl kontroverzí ve zmíněné lize ACB. Jeho výhru z lednu letošního roku nad Rakušanem Arbim Abujevem na akci pořádané ve Vídni následně anuloval prezident organizace Majrbek Chasijev.

Ten se chce Kincl dostat do povědomí sportovní cestou, čistým vítězstvím. „Bude to ode mne top výkon. Tipovat, kdy zvítězím, to nebudu. Ale jestli to bude ve druhém kole a ve třetí minutě, budu říkat, že jsem to tak plánoval,“ usmíval se v rozhovoru skvěle naložený Kincl.

Bijec s bilancí 17 výher a 8 porážek by rád po Pardubicích bojoval v Česku ještě následující duel. Coby matchmaker (člověk, který skládá dvojice zápasníků pro konkrétní akci) organizace XFN by to pro něj nemusel být problém. Že by se rád utkal s Borarosem, není třeba dodávat.

Monika Jákliová a Gábor Boráros.

Důvod, proč jej slovenská hvězda tolik irituje, je především doping. „Jsem si stoprocentně jistý, že dopuje. Jsem v tomto sportu deset let, vím, o čem mluvím. Koukal jsem na fotky některých kluků z posledních let a ty rozdíly jsou do očí bijící,“ vysvětluje Kincl, který je zapřísáhlým odpůrcem zakázaných látek.



„Měli by jimi být všichni. Kdo dopuje, podvádí. Pochybuji, že by se vám líbilo, kdyby vás podváděla přítelkyně. Vadí mi, že se doping tak nějak toleruje, přehlíží. To, že ti lidé škodí sami sobě mi nevadí, naopak, ale především ohrožují své soupeře. Jsou silnější, agresivnější než čistí kluci, proti kterým nastupují, je to o zdraví,“ doplňuje k tomuto tématu.

A byť jej porážky bytostně děsí, přidává: „Lepší prohrát, než dopovat!“

Patrik Kincl (vpravo) v zápase v lize ACB.

V Pardubické aréně ale bude chtít pochopitelně zvítězit a posunout se zase o krok blíže třeba i zápasu v UFC. „Pojďme si tady říct, že v dalších letech zaútočím na UFC. Mám před sebou pět až sedm let na vrcholu, tak věřím, že se mi to povede,“ motivuje sám sebe před bitvou se Sayahem.



Kromě vrcholu akce ve velterové váze se mohou fanoušci těšit na další parádní souboje, v akci budou známý bavič, ale také muž s velkým srdcem, Jaroslav Pokorný, lamač ženských srdcí Miloš Petrášek, nebo skvělý kickboxer Matouš Kohout.

Kvůli zranění na poslední chvíli vypadl Uzbek Machmud Muradov, který koketuje ze zámořským Bellatorem, a tak se fanouškům představí až v prosinci v O2 Arena na XFN 6.

I bez něj to ale bude v Pardubicích pořádná štípaná, která startuje v 19:00 hodin. Přímým přenosem vysílá celou akci stanice O2 TV Sport.