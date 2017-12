Českému fotbalu šéfuje posel smrti, dříve vytvářel počítačové hry

Nově zvolený předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík má velice zajímavý životopis, který nezasahuje zdaleka jen do oblasti sportu.

Vystudovaný inženýr v oboru Řízení podniku se zaměřením na marketing se kromě funkcionářské kariéry v oblasti sportu angažoval například jako marketingový a obchodní ředitel jednoho z největších producentů filmových a televizních děl Warner Bros. Entertainment či jako manažer získával ostruhy jakožto zakladatel a bývalý majitel herního studia Future Games, které se proslavilo po celém světě díky české temné mysteriózní adventuře Posel smrti z roku 2003.



Videohra známá v zahraničí pod názvem The Black Mirror se stala tak populární, že na ni v letech 2009 a 2011 navázaly další dva díly. Ty už však nevznikly v Česku, ale v sousedním Německu.

Firma Future Games sídlící v Berouně se specializovala převážně na klasické adventury a fungovala od roku 1996 do roku 2011. Kromě vývoje se věnovala i vydávání a distribuci her. Z její dílny pochází i další známá hra Posel bohů, jejíž autory z týmu Unknown Identity po úspěchu Posla smrti firma Future Games pohltila.

Už v roce 2004 si v rozhovoru pro slovenský deník SME pochvaloval Malík prodeje Posla smrti v zahraničí, kde se tou dobou podařilo prorazit jen zlomku nejlepších českých her. „Ani v nejlepších snech jsme něco takového nečekali. Hra se prodává v USA, Kanadě, Mexiku, Francii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Rusku a veškerých státech bývalého Sovětského svazu,“ vyjmenovával Malík. Posel smrti posléze zamířil i do Skandinávie, Velké Británie, Itálie a dokonce i do Asie. Nutno dodat, že celosvětový úspěch si hra vybojovala v době, kdy byla digitální distribuce her v plenkách.

Posel smrti se dodnes nejen prodává právě i v on-line obchodech, jako je Steam či GOG, ale na konci listopadu dokonce vyšel reboot od německého studia King Art Games, který chtěl celou ságu restartovat. Fakt, že jde o další příspěvek do 14 let staré série je sám o sobě výjimečný. Nehledě na skutečnost, že fanoušci a kritika novinku podrobuje značné kritice. Ale i to svědčí o tom, jak byla původní hra povedená a zásadní pro český herní průmysl.



První výraznější stopu ve fotbale zanechává Malík v roce 2011, kdy se stává marketingovým ředitelem Slavie po boku generálního ředitele Miroslava Platila a finančního ředitele Adama Řebíčka v dobách, kdy sešívaní bojovali vůbec o svojí existenci. „Řekl bych, že mi to nemůže uškodit,“ hodnotí Malík s odstupem času.

Od roku 2013 se začal angažovat jako ředitel oddělení profesionálních soutěží ve společnosti STES, která funguje jako marketingový partner FAČR a zajišťuje mediální smlouvy pro prezentaci fotbalu v médiích, od roku 2016 se stává jejím generálním ředitelem.

Jeho největším milníkem je však zatím čerstvé zvolení na post předsedy FAČR, kdy ziskem většiny předčil v prvním kole svého soka protikandidáta Petra Fouska.

„Situaci, v níž se český fotbal dnes nachází, je potřeba vnímat jako velkou příležitost, abychom českému fotbalu společně navrátili sportovní úspěchy, masovou podporu veřejnosti, ale také zlepšili celkové vnímání českého fotbalu. Potěšila mě vaše odpovědnost, a že jste zvolením předsedy otevřeli cestu k tomu, aby měl fotbal kompletní vedení. Že jsem byl zvolen v prvním kole, z toho cítím silný mandát. Vnímám to jako velkou odpovědnost a závazek vůči českému fotbalu. Fakt, že fotbal je jen jeden, musíme povýšit nad naše osobní zájmy,“ nechal se slyšet marketingový specialista, kterého podporoval Roman Berbr.