České talenty v bodování juniorského MS zářily. Do hlediště ale moc fanoušků nechodilo

Individuální ocenění mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu Nejlepší hráči (podle direktoriátu turnaje): brankář: Filip Gustavsson, obránce: Rasmus Dahlin (oba Švédsko), útočník: Casey Mittelstadt (USA). All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Filip Gustavsson - Rasmus Dahlin (oba Švédsko), Cale Makar (Kanada) - Casey Mittelstadt (USA), FILIP ZADINA (ČR), Kieffer Bellows (USA). Nejužitečnější hráč: Casey Mittelstadt (USA).