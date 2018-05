Kvitová otočila náročný zápas, Siniaková v 1. kole vyřadila bývalou jedničku Azarenkovou

PAŘÍŽ Tenistky Petra Kvitová a Kateřina Siniaková postoupily do druhého kola antukového French Open. Osmá nasazená Kvitová začala své desáté Roland Garros vybojovanou výhrou nad Verónicou Cepedeovou z Paraguaye 3:6, 6:1 a 7:5, Siniaková porazila o chvilku dříve bývalou světovou jedničku Victorii Azarenkovou z Běloruska dvakrát 7:5 a poprvé si v Paříži zahraje 2. kolo.

Svůj zápas už rozehrál Jiří Veselý a se Srbem Dušanem Lajovičem ztratil první set. O postup do druhého kola budou dnes usilovat také šestá nasazená Karolína Plíšková proti krajance Barboře Krejčíkové, Lucie Šafářová a Adam Pavlásek. Útok na jedenáctý triumf zahájí Španěl Rafael Nadal.

French Open Muži, dvouhra - 1. kolo:

Norrie (Brit.) - Gojowczyk (Něm.) 6:1, 2:0 skreč, Chačanov (Rus.) - Haider-Maurer (Rak.) 7:6 (7:0), 6:3, 6:3. Ženy, dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (8-ČR) - Cepedeová (Par.) 3:6, 6:1, 7:5, Siniaková (ČR) - Azarenková (Běl.) 7:5, 7:5, Ósakaová (21-Jap.) - Keninová (USA) 6:2, 7:5, Suárezová (23-Šp.) - Konjuhová (Chorv.) 6:0, 6:1, Dolehideová (USA) - Golubicová (Švýc.) 6:4, 6:4, Giorgiová (It.) - Minová (USA) 6:3, 6:2, Arruabarrenaová (Šp.) - Babosová (Maď.) 7:6 (7:5), 6:3, Sakkariová (Řec.) - Minellaová (Luc.) 7:6 (7:5), 6:2.

Osmá nasazená Kvitová potřebovala dvě hodiny a sedm minut, aby udolala výborně hrající Cepedeovou, která loni na French Open vyřadila v 1. kole Lucii Šafářovou. V prvním setu udělala 89. hráčka světa jen dvě chyby a Kvitová musela zápas otáčet. Ve druhém dějství začala hrát Kvitová aktivněji a ztratila jen jednu hru.

V rozhodující sadě se mohla Češka spolehnout na servis. Ani jednou nepovolila soupeřce brejkbol a za stavu 4:5 se blýskla třemi esy v řadě, jedním z druhého servisu. Vzápětí získala brejk na 6:5 a při podání proměnila první mečbol.

„Bylo to velmi těžké. Po prvním setu jsem byla koncentrovaná a snadno získala druhý, ale ve třetím to bylo hodně napínavé. Nakonec jsem první brejk získala já, to bylo rozhodující,“ řekla na kurtu Kvitová, která se loni právě na French Open vracela na turnaje po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení.

S tituly v Praze a Madridu už si Kvitová připsala dvanáctý vyhraný zápas v řadě. Další může přidat v utkání se Španělkou Larou Arruabarrenaovou.

Siniaková při svých předešlých třech startech na Roland Garros prohrála v 1. kole. Proti Azarenkové si v prvním setu držela ve výměnách od základní čáry servis a udeřila ve dvanácté hře. Čistou hrou rozhodla o brejku a zisku sady.

Ve druhém setu třikrát přišla o podání a vždy dokázala ztracený brejk získat rychle zpět. Za stavu 6:5 se opakoval scénář z prvního setu. Češka si vypracovala tři mečboly a hned při prvním mohla po 38. chybě Azarenkové slavit postup.

V dalším utkání se Siniaková střetne s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou, která vyřadila obhájkyni titulu Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.